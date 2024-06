KAYTRANADA / TIMELESS

En su disco más cinemático hasta ahora, KAYTRANADA pone la mira en crear un trabajo atemporal, como su propio título indica (no confundir con el último disco de Meghan Trainor). Si lo ha conseguido realmente o no, solo el tiempo lo dirá, pero se puede hacer una estimación: ‘TIMELESS’ se ha quedado muy cerca de su objetivo.

Tras el veraniego ‘KAYTRAMINÉ’, el rapero, productor y DJ haitianocanadiense ha construido su trabajo con más proyección internacional valiéndose de la friolera de 15 cantantes diferentes, de los cuales dos repiten (Rochelle Jordan y Channel Tres). Sin embargo, y aunque hay algunos pesos pesados, KAYTRANADA ha preferido llamar a aquellos artistas que, o han colaborado con él previamente, o han tenido un papel importante en su ascenso al éxito como parte de la escena musical de Toronto. Sin ir más lejos, ‘Call U Up’, el tercer corte, está protagonizado por el hermano del productor, con el que también tiene el grupo The Celestics.

Como punto positivo, la importancia mediática del artista no tiene nada que ver con la calidad del tema. De hecho, ‘Do 2 Me’ con Anderson .Paak y SiR (si hubiese dejado ‘Twin Flame’ no estaría diciendo esto) y ‘More Than A Little Bit’ con Tinashe no resultan muy interesantes, lo cual también tiene que ver por su posición tardía en el tracklist, que corto no es. ‘Witchy’, con Childish Gambino, es la excepción de la regla. Es la canción más memorable y, pese a no haber salido como single, ya es el tema más escuchado. Funciona en todos los aspectos.

El propio KAYTRANADA también se reserva algunos momentos con micro para él mismo. Además de su simpático verso en la maravilla funky que es ‘Weird’, junto a Durand Bernarr, este también hace de solista en la sorprendente ‘Stepped On’, en la que nadie diría que se trata de KAYTRANADA entonando. Que se anime más, que suena muy bien. En un disco en el que las letras importan más bien nada, este corte es uno de los más personales, con el productor cantando sobre todas las veces que le han «pisado»: «Confunde mi amabilidad con debilidad / Digo «Sí, tío», no tengo remedio».

De esta manera, KAYTRANADA muestra su inmensa versatilidad. Sobre todo, en el plano de la producción. Desde la épica ‘Pressure’, da la sensación de que la música puede ir en cualquier dirección: disco, R&B, house, hip hop, funk, neo soul, electrónica… Y así lo hace. ‘TIMELESS’ fluye como un DJ set eterno del mejor gusto, con los temas uniéndose entre sí y sorprendiéndote de la mejor manera. El artista de 31 años consigue que cada canción sea una bella contradicción. Tú eliges, porque estos temas sirven tanto para bailar como para relajarte. Tienen corazón.

El peor favor que se ha podido hacer KAYTRANADA a sí mismo es la elección de los singles. ‘Lover/Friend’ sí es una de las mejores canciones, pero ‘Stuntin’ y ‘Drip Sweat’, ambas con Channel Tres, no. ¿Por qué no la infecciosa y popera ‘Spit It Out’? ¿Y el luminoso soul de ‘Still’? ¿Qué ha pasado con el perfecto puzle de estilos con PinkPantheress que es ‘Snap My Finger’? Madre mía, KAYTRANADA. Mira que tenías material para elegir.