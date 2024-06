KAYTRANADA y Childish Gambino hechizan con el groove de ‘Witchy’

La lista de artistas invitados en el tercer disco de KAYTRANADA, ‘TIMELESS’, es larga: PinkPantheress, Thundercat, Anderson .Paak, Channel Tres… En general, todos dan lo mejor de sí mismos, pero la canción con Childish Gambino se lleva la palma. ‘Witchy’ es la Canción del Día.

El DJ y productor haitianocanadiense estrenó la canción durante un set allá en 2022 y la espera ha merecido la pena. Desde los primeros segundos, está claro que se trata de un track de KAYTRANADA. A medio camino entre el R&B y el house, ‘Witchy’ describe el enamoramiento como un embrujo total. Hasta los acordes suenan a hechicería, si es que eso tiene sentido.

Glover vuelve al registro vocal de sus últimos dos discos, que se adentraban en el soul y R&B clásicos. El artista multidisciplinar de 40 años saca a relucir su voz rasgada mientras canta sobre no creer en «cristales» o sobre beberse una poción de amor. Es todo un experto en estribillos y en ‘Witchy’ lo vuelve a demostrar: «This ain’t no spell, you got me open, girl / You’re being witchy and I love it, girl», canta con su refinado falsetto.