KAYTRANADA ha anunciado la inminente llegada de su tercer disco en solitario, que estará lleno de colaboraciones de alto nivel. ‘TIMELESS’ estará disponible el próximo viernes 7 de junio y entre sus filas están nombres como PinkPantheress, Childish Gambino, Thundercat, Anderson .Paak o Tinashe, entre otros.

El DJ y productor haitianocanadiense lo ha anunciado en su cuenta de Instagram a través de un link a su renovada página web. ‘Lover/Friend’, junto a Rochelle Jordan, y ‘Stuntin’, con Channel Tres, fueron los primeros adelantos del LP. Ambos repiten en el tracklist.

El resto de nombres que acompañarán a Kaytranada en este disco son, en orden de aparición, Lou Phelps, Durand bernarr, Don Toliver, Charlotte Day Wilson, Ravyn Lenae, Dawn Richard, Tinashe, Anderson .Paak, SiR, Childish Gambino, Thundercat, PinkPantheres y Mariah The Scientist.

Tracklist:

‘Pressure’

‘Spit It Out (ft. Rochelle Jordan)’

‘Call U Up (ft. Lou Phelps)’

‘Weird (ft. Durand Bernarr)’

‘Dance Dance Dance Dance’

‘Feel A Way (ft. Don Toliver)’

‘Still (ft. Charlotte Day Wilson)’

‘Video (ft. Ravyn Lenae)’

‘Seemingly’

‘Drip Sweat (ft. Channel Tres)’

‘Hold On (ft. Dawn Richard)’

‘Please Babe’

‘Stepped On’

‘More Than A Little Bit (ft. Tinashe)’

‘Do 2 Me (ft. Anderson .Paak & SiR)’

‘Witchy (ft. Childish Gambino)’

‘Lover/Friend’

‘Wasted Words (ft. Thundercat)’

‘Snap My Finger (ft. PinkPantheress)’

‘Stuntin’

‘Out Of Luck (ft. Mariah The Scientist)’