Childish Gambino lanza la versión completa y mejorada de ‘3.15.20’

Cuatro años después, Childish Gambino ha publicado la «versión terminada» de su último disco. ‘Atavista’ está disponible en todas las plataformas con nuevas canciones, nuevas mezclas y nuevas colaboraciones. Glover también ha anunciado una gira mundial y otro disco, totalmente inédito, para este mismo verano que pretende ser el último de su carrera.

‘Atavista’ es la versión que todos nos merecíamos de ‘3.15.20’, lanzado en mitad de la pandemia sin portada, títulos de canciones ni promoción de ningún tipo. Esta semana, Gambino retiraba el disco de streaming. El nuevo LP es una mejora completa del último proyecto de Gambino. Summer Walker y Young Nudy se suman a ‘Sweet Thang’ (‘24.19’) y ‘Little Foot Big Foot’ (‘35.31’), respectivamente. Esta última llega con un vídeo dirigido por Hiro Murai, frecuente colaborador de Glover.

Asimismo, dos canciones nuevas, ‘Atavista’ y ‘Human Sacrifice’ se suman al tracklist. ‘0.00’, ‘32.22’ y ‘42.26’, que se trataba en realidad de ‘Feels Like Summer’, han sido retiradas del LP.

Según anunció el propio artista este año, este es el primero de los dos discos finales de Donald Glover como Childish Gambino. Este mismo verano, ‘Bando Stone & The New World’ será publicado y servirá también como soundtrack de la nueva película del estadounidense. Por si fuera poco, el cantante ha anunciado ‘The New World Tour’, que le llevará alrededor del mundo, pero sin parada en España.

ATAVISTA is streaming now.

this album is the finished version of "3.15.20", the album i put out 4 years ago. there's a special vinyl coming soon w/ visuals for each song.

the all new childish gambino album comes out in the summer.

also….

little foot, big foot video:…

— donald (@donaldglover) May 13, 2024