Pese a ser una de las mejores y más fascinantes series de la televisión actual, ‘Atlanta’ no tiene gran fama en España. Hoy, 15 de septiembre, se estrena en FX la última temporada de la serie de Donald Glover -más conocido como Childish Gambino-, y las expectativas no pueden ser más altas.

Hay varias razones por las que ‘Atlanta’, disponible en Disney+, no es tan conocida en nuestro país, pero la más importante es que está totalmente dirigida a una audiencia familiarizada con la cultura negra, la cultura del hip hop y, en general, con el clima sociopolítico de Estados Unidos, lo cual ya excluye a un considerable porcentaje de telespectadores. Para disfrutarla, es imprescindible verla en inglés -el doblaje es horrible, pero no hace falta sacarse una carrera. Si te interesa el hip hop estadounidense es directamente obligatoria, pero también la disfrutarás si te gusta el cine de Jordan Peele.

Seguramente lo que más atrae a la audiencia en nuestro país es que el creador de ‘Atlanta’ no es otro que Childish Gambino. Donald Glover también es coescritor y director ocasional de la serie y sus cinco Grammys, dos Emmy y dos Globos de Oro le certifican como una verdadera figura de espíritu renacentista. Desde sus primeras apariciones en televisión como parte del casting de ‘Community’, hasta el inolvidable videoclip de ‘This Is America’, pasando por el lanzamiento de ‘Redbone’, Childish Gambino siempre ha sido un innovador. Sin embargo, no es el único engranaje de la rueda ni la única razón por la que ‘Atlanta’ es una serie tan aclamada. Si el currículum de Donald Glover es una promesa de calidad, el resto del reparto principal cumple con creces.

Lakeith Stanfield (‘Sorry To Bother You’, ‘Puñales por la espalda’), Zazie Beetz (‘Joker’, ‘Deadpool 2’) y Brian Tyree Henry (‘Eternals’, ‘Bullet Train’) despliegan unas actuaciones tan extremadamente reales y sinceras que te resultará difícil no engancharte a sus personajes tras el primer episodio. En cuanto al equipo detrás de cámara, el show ostenta la distinción de ser la única serie de la televisión estadounidense con un equipo de escritores afroamericano en su totalidad.

Ahora bien, ¿de qué trata ‘Atlanta? ¿Es una comedia? ¿Es un drama? ¿Es una obra existencialista con toques afro-surrealistas? Un poco de todo. La respuesta de libro sería que ‘Atlanta’ es una comedia dramática que cuenta la historia de Earn Marks (Glover), un joven de esta ciudad que lucha diariamente por mantener el equilibrio entre su semi relación con Van (Beetz) y su semi carrera como mánager de su primo Alfred (Tyree Henry), alias Paper Boi, un rapero emergente en la escena musical de Atlanta.

La respuesta de alguien que ha visto y revisto todos los capítulos sería que ‘Atlanta’ es una serie capaz de reflejar a la perfección la realidad y construir alrededor, al mismo tiempo, un mundo surrealista, onírico e incluso pesadillesco. A través de las inusuales vivencias de Earn, Alfred y el hilarante Darius (Stanfield), la serie trata temas como el racismo, la fama o el significado de ser una persona negra o blanca en Estados Unidos, y lanza así comentarios envueltos en sátira aplicables al mundo real. Además, cada episodio funciona como una historia corta independiente, pese a existir una narrativa general de fondo que relata el ascenso a la fama de Paper Boi.

Como ya pasaba en ‘Breaking Bad’ o en ‘Better Call Saul’, ‘Atlanta’ se vuelve más y más oscura con el paso de las temporadas. La primera de estas (2016) tiene un tono más ligero y simpático que el resto y los episodios parecen guardar más coherencia entre ellos. Sin ir más lejos, aquella temporada tuvo el episodio más gracioso de toda la serie. Titulado ‘B.A.N.’ (Black American Network), el capítulo estaba construido como si fuera una programación televisiva real, mezclando anuncios ficticios con imágenes de una entrevista con Paper Boi. Sin duda, el highlight del episodio, que también dio lugar a un meme, es la sección en la que aparece un hombre que, pese a ser negro, se siente blanco. Incluso en su etapa menos extraña, la serie ya apuntaba maneras.

La segunda temporada (2018) recibe el antetítulo de Robbin’ Season («temporada de robos») y no es solo una decisión estética. Esta tanda de capítulos sitúa a los personajes en la época vacacional previa a la Navidad, por lo que la gente «tiene más regalos, más cosas y más dinero», en palabras del productor ejecutivo de ‘Atlanta’, Stephen Glover. ¿Qué significa esto? Que hay más robos. Incluso en la vida real, los meses previos a la Navidad en Atlanta son muy tensos y los delitos aumentan considerablemente. Los capítulos de esta temporada muestran situaciones mucho más peligrosas y amenazantes para los personajes, sin dejar el humor de lado, y realmente consiguen dejarte con esa sensación de «mal cuerpo» al terminarlos. Es en esta temporada donde la serie encuentra el balance perfecto entre surrealismo y realidad pura, con además el mejor episodio del show, o al menos el más valorado en IMDb, con un tremendo 9,7 sobre 10: ‘Teddy Perkins’. Un standalone marcado por la música de Stevie Wonder en el que Darius viaja a una gran mansión en la que le recibe un extraño tipo llamado Teddy Perkins. Si hablo más, hago spoiler.

La tercera temporada se estrenó en marzo de este año y en ella los protagonistas cambian de escenario y se trasladan a Europa. Es una selección de capítulos muy diferente respecto a lo visto hasta ahora. La serie abraza lo abstracto completamente, en estructura y forma, hasta el punto de que la mitad de los capítulos son historias no relacionadas con los personajes principales. Es la temporada de «el fantasma blanco», es en la que más se adentran en las diferencias sociales entre la gente negra y blanca y es, irónicamente, la que más ha polarizado las opiniones del público. A veces es sutil y otras es completamente en tu cara.

Con todo, Glover demostró una gran valentía con el primer capítulo, titulado ‘Three Slaps’. El episodio salió cuatro años después del final de la segunda temporada y no muestra ni a Earn, ni a Alfred, ni a Darius, ni a nadie con quien el público haya compartido tiempo. Y a pesar de esto, ‘Atlanta’ siguió sorprendiendo con un brillante, original y escalofriante ejercicio de «historia real alternativa», similar en muchos aspectos a lo que hizo Tarantino con el final de ‘Érase una vez en Hollywood’. Cabe mencionar que esta temporada tiene uno de los cameos más improbables que se hayan visto en televisión.

En la última y cuarta temporada, los protagonistas volverán a su Atlanta natal, para despedir la serie en casa. Donald Glover habló sobre el porqué del fin de la serie y, aparte de quitarle la culpa a cualquier multinacional, dio una contundente respuesta: «La muerte es natural, creo que cuando las condiciones son buenas para que algo pase, pasa, y cuando las condiciones no son buenas, no pasa. La historia de ‘Atlanta’ siempre ha sido la que era, y la realidad es que la historia éramos nosotros. Todos en la sala de escritores, todos en el set, es por lo que hemos pasado y de lo que hemos hablado, y esa es la única forma en la que me gusta hacer las cosas. Creo que acaba perfectamente».