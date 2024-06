Antorchas Festival presenta los horarios de su tercera edición

Antorchas Festival 2024 ha desvelado los horarios de su tercera edición. Tras el éxito de las anteriores, el festival de Albacete regresará del 20 al 22 de junio con un cartel protagonizado por artistas de la talla de Amaral, Vetusta Morla, Immaculate Fools, Dorian o La Casa Azul. Los abonos generales se han agotado, por lo que solo quedan entradas de día.

Además de la música, Antorchas también ofrecerá los sabores de algunos de los mejores chefs del país y de fuera de nuestras fronteras en el Templete Food Market del Recinto Ferial y en la Plaza de Toros de Albacete, que este año se suma como espacio gastronómico.

- Publicidad -

JUEVES 20 DE JUNIO

Aguas de Albacete

21:00 DJ JELLY JUICE

Heineken

23:15 CIUDAD JARA

- Publicidad -

VIERNES 21 DE JUNIO

Aguas de Albacete

12:30 FYI

13:30 MACIÁ

20:00 BITA

23:00 DON FLUOR

Lonja

18:30 JACOBO SERRA

19:50 NIÑA POLACA

23:00 RAYDEN

02:00 DELAPORTE

03:30 SR. ALIAGA

- Publicidad -

Heineken

21:30 VETUSTA MORLA

00:30 LA CASA AZUL

SÁBADO 22 DE JUNIO

Aguas de Albacete

12:30 YO SOY RATÓN

21:05 PÁLIDA TEZ

22:00 SEIZU

23:00 MODESTO COLORADO

Lonja

18:05 EL COLUMPIO ASESINO

19:45 LOS ZIGARROS

23:30 IMMACULATE FOOLS

02:30 WE ARE NOT DJS

Heineken

21:35 AMARAL

01:00 DORIAN