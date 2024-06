John Grant / The Art of the Lie

Justo cuando se acerca un nuevo reencuentro con Grace Jones, esta vez en Bilbao BBK Live, John Grant publica disco con la asistencia de uno de sus productores. Ivor Guest, último responsable del sonido de ‘Hurricane’, hasta ahora último álbum de la diva, está también detrás de ‘The Art of the Lie’, sexto trabajo en solitario de John Grant.

Sobre todo desde que se dejara empapar por los beats de GusGus en ‘Pale Green Ghosts‘, el cantautor ha venido jugando con la electrónica, en algún punto de esta nueva obra hasta el extremo de que pareciera que le va a crecer un casco de Daft Punk en la cabeza. Todos esos vocoders y efectos simbolizan «los delirios que caben en su mente», y entre sus inspiraciones han estado clásicos de Talk Talk, Kate Bush, Cocteau Twins y Dead Can Dance.

- Publicidad -

Sin perder de vista el pop: la política ‘All That School for Nothing’ asegura que la escribió para Blondie pero no la quisieron. Un tema social sobre la desesperanza en el sistema: «Toda esa terapia y dinero tirados por el retrete / Podría decirte tu futuro, pero no te quiero hacer «spoiler»». De hecho, el propio título del disco es una referencia a ‘The Art of the Deal’ de Donald Trump. Mientras la medio bailable ‘Meek AF’ parece contener también una reflexión de calado sobre la masculinidad, una serie de canciones tienen un fondo más personal, esta vez con la familia en el centro de atención.

Por si sirve de pista, hay una canción llamada ‘Father’ y otra llamada ‘Daddy’. La primera recapacita sobre la decepción de «haber dedicado toda una vida a una mentira muy grande» y también sobre el complejo que arrastramos desde niños: «Me siento avergonzado de no haber podido ser la persona que tú esperabas». Por su parte, ‘Daddy’ es una cuestión de confianza que en un momento dado concluye: «No es tu culpa ni la mía / Siempre habrá un momento en que me vendas / porque lo que soy es un pecado».

- Publicidad -

De manera nada casual, otra de las canciones fundamentales del disco se llama ‘Mother and Son’, versa sobre luchar por un país, buscar tus sueños, dejar de odiar y dejar de temer. Juraría que la voz de la artista invitada Rachel Sermanni está claramente inspirada en las colaboraciones de Sinéad O’Connor con John Grant que nos conquistaran en el primer LP de este, ‘Queen of Denmark‘.

A su lado, el humor sobre nuestra mala suerte ‘It’s a Bitch‘ o el desenlace del álbum con la extraña ‘Laura Lou’ y ‘Zeitgeist’, esta última sin añadir nada nuevo tras 1 hora de álbum, solo pueden palidecer. Es cuando John Grant vuelve a desnudarse frente a nosotros para hablarnos de sus inseguridades y de su identidad que vuelve a resultarnos tan necesario.