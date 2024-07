Gran pregón de Martín, Chiara, Juanjo y Violeta en el Orgullo

El pregón del Orgullo de Madrid ha tenido lugar esta noche en la plaza Zerolo, como estaba anunciado, de la mano de Martín Urrutia, Chiara Oliver, Juanjo Bona y Violeta Hódar, cuatro de los dieciséis concursantes de la última edición de Operación Triunfo. Cada uno de los cuatro cantantes ha ofrecido su propio discurso ante el ensordecedor bullicio del público.

En sus discursos, Martín, Chiara, Juanjo y Violeta han recordado a los pioneros del Orgullo y subrayado el carácter interseccional del movimiento. Chiara ha señalado que «el movimiento LGBTQ+ y el movimiento feminista van de la mano» y que «no debemos dar la espalda a nuestras hermanas racializadas, migrantes y trans». Por su parte, Violeta ha recalcado que «el orgullo LGBTQ+ es y será siempre feminista, antirracista y anticapacitista» y que «nuestra lucha es interseccional porque unidas somos más fuertes».

Martín ha compartido palabras para las infancias y sus familias. «El Orgullo y la visibilidad no es, como dicen muchos, intentar meter información en la cabeza de los niños», ha apuntado. «Orgullo y visibilidad es que un niño, una niña o une niñe se desarrolle pudiendo ser ella misma sin miedo y sin vergüenza, sin perder años de su vida fingiendo ser otra persona por miedo una violencia que a día de hoy nos sigue persiguiendo». Martín ha hecho un especial llamamiento a las familias para que sean el primer apoyo de sus hijos.

En su discurso, Chiara ha subrayado el vital papel de la cultura para las personas LGBTQ+, señalando que «no queremos vivir en un mundo donde censuren libros, obras de teatro o programas de televisión». Desde una perspectiva personal, Chiara ha explicado que ella descubrió que era lesbiana con quince años, pero que «quizá me habría dado cuenta antes si no hubiese pensado que solo había una manera de ser lesbiana». Oliver ha insistido en la importancia de que la cultura cree referentes diversos.

Personal ha sido también el discurso de Juanjo, que este año ha celebrado su primer Orgullo. Juanjo ha declarado que el ritmo de cada persona en su propio descubrimiento personal es válido. «Cada persona tiene su ritmo y nunca es muy pronto o demasiado tarde; está bien si tienes dudas que aún no has resuelto, está bien no saber qué palabra usar para definirte o tardar tiempo para encontrar la tuya, está bien descubrir algo de ti cuando pensabas que lo tenías todo claro», ha dicho. Juanjo ha enfatizado que «no hay prisa» y ha hecho hincapié en que «aunque dudes o sientas miedo», tienes que «saber va haber gente que va a aceptarte y comprenderte».

Violeta, en su exposición, ha remarcado que «los discursos de odio siguen aumentando y son los que causan las cientos de agresiones que ocurren cada día simplemente porque existimos», ha señalado que «no podemos dar por sentados nuestros derechos» y ha puesto de relieve la importancia de aspirar a crear una «sociedad plural y justa» que promueva una «educación justa e inclusiva que no nos borre».

Pregón completo de Martin, Chiara, Juanjo y Violeta en el MADO 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/yH93KzLKQP — ✨Taurus✨ (@tauruus9) July 3, 2024