Los Campesinos! / All Hell

Lo mejor: 'A Psychic Wound', 'Holy Smoke (2005), 'Long Throes', ‘The Coin-Op Guillotine’, 'To Hell in a Handjob'

Te gustará si te gustan: Fall Out Boy, American Football, Death Cab for Cutie, Arcade Fire

Escúchalo: Youtube

: 'A Psychic Wound', 'Holy Smoke (2005), 'Long Throes', ‘The Coin-Op Guillotine’, 'To Hell in a Handjob': Fall Out Boy, American Football, Death Cab for Cutie, Arcade Fire