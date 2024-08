El hard rock de DIAMANTE suena a gloria

DIAMANTE -así en mayúsculas- es el nombre artístico de la cantante de Estados Unidos Diamante Azzura Bovelli, quien desde 2017 se está dando a conocer practicando un estilo de nostalgia que no tiene que ver con los sintetizadores, sino con el headbanging y el glam metal de los 80. Ella se postula en las fotos promocionales como la próxima gran diva del hard rock y, si este sonido vuelve a convertirse en una potencia comercial, DIAMANTE podría ser una de sus grandes estrellas.

Procedente de Irvine, California, aunque habla español e italiano fluido por influencia familiar, DIAMANTE ha logrado amasar millones de streamings con sus singles ‘Ghost Myself’ o ‘Haunted’ o con su versión de ‘Iris’ de Goo Goo Dolls, que se anticipó dos años al uso de esta canción en ‘Deadpool & Lobezno’. Es sobre todo conocida por prestar su voz a ‘Hear Me Now’ de la famosa banda de rock Bad Wolves, que fue un éxito en las radios de rock estadounidenses.

DIAMANTE lleva dos álbumes publicados a sus espaldas, ‘Coming in Hot’, de 2018, y ‘American Dream’, de 2021, y en 2024 sale el tercero. El primer single no se ha cortado un pelo en su intención nostálgica: se titula ‘1987’ y en la letra DIAMANTE sueña con volver a ese año para escapar del mundo real. «Esta noche bailaré como si fuera 1987», canta en la letra. Es el año en que se editaron álbumes clásicos del hard rock como ‘Hysteria’ de Def Leppard o ‘Appetite for Destruction’ de Guns N’ Roses. Curiosamente, DIAMANTE cuenta que el primer disco que le obsesionó en su vida es el debut de Avril Lavigne, ‘Let Go’, publicado en 2002; fue después cuando descubrió a Led Zeppelin, Black Sabbath y Blondie.

El segundo single del tercer disco de DIAMANTE es ‘All for the Glory’ y se ha publicado hoy 20 de agosto. Es un himno de autosuperación que suena tan heroico como promete su título. Los guitarrazos metaleros son capaces de provocar tormentas y ‘All for the Glory’, de hecho, ya se cuenta entre las grabaciones más contundentes del repertorio de DIAMANTE. Sobre todo, DIAMANTE eleva la canción exhibiendo un vozarrón que no puede ser más apto para este género. Joan Jett puede haber sido una influencia directa en ‘All for the Glory’, pues DIAMANTE la cuenta entre las artistas con las que le gustaría colaborar.

Aunque ese «Nothing’s gonna stop me now» del estribillo de ‘All for the Glory’ parece, más bien, un homenaje al gran clásico de Samantha Fox… lo cual cobra sentido viendo el videoclip de ‘All for the Glory’ que, situado a medio camino entre el homenaje a la fiebre del fitness y el homenaje a la lucha libre mexicana, es más ochenta que los ochenta.