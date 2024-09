Maude Latour / Sugar Water

No fui el único en descubrir a Maude Latour en plena pandemia, a juzgar por cómo sus números han ido creciendo desde entonces, sin prisa pero sin pausa. Pero realmente, Maude llevaba ya varios años sacando música por entonces: nacida en Suecia y criada entre ese país, Estados Unidos, Inglaterra y China debido a los trabajos de sus padres (su padre es editor de The Wall Street Journal y CEO de Dow Jones, y su madre es periodista del S&P Global), empezó a escribir canciones a los 15 años, y a subirlas a Spotify a los 17.

Cinco EPs se han sucedido desde entonces: ‘High School High’, ‘Starsick’, ‘Strangers Forever’, ‘001’ y ‘Twin Flame’, entre los que encontrábamos canciones como la recomendable ‘Block Your Number’ o el pequeño viral en TikTok ‘One More Weekend’. Mientras los iba publicando, la sueca se graduaba en Filosofía, y su debut largo viene poco después de sacarse el título.

No encontramos muchas referencias filosóficas en las letras de este ‘Sugar Water’, que se centra más en amores, en la juventud y en amores-de-juventud, aunque en cierta manera la percepción del tiempo es algo que está muy presente en Maude a la hora de componer, por ejemplo en su uso de la reiteración. Así ocurre en ‘Bloom’, el corte encargado de cerrar este álbum, donde combina el punto trascendental con una frase tan sencilla como tierna: “If I could be anywhere, I’d still pick your room”. Funciona de maravilla el “so we bloom” junto a los sintes tras unas repeticiones que casi parecían un mantra, y hay, tanto en este tema de cierre como en el inicial, un pequeño recuerdo a Caroline Polachek, que ojalá Maude siga explorando en siguientes trabajos.

En general, lo que vemos también es una presencia de humor y de juegos de palabras: “you were my first love, you gave me all my first drugs”, dice en ‘Comedown’; “the difference between loss and love is only letters and the drugs you take” en ‘Whirlpool’ (interesante su atmósfera medio-psicodélica y el efecto similar a, sí, una lavadora); “that’s why I don’t get lost in love / so long ago, I’m still lost in us” en ‘Save me’ o “the classics type of record that always come back / glitter in your hair, diamonds in your eyes / even when you tell me sweet lies” en ‘Officially Mine’. Esta última, no lo dirías a primera vista, está producida por Zhone, el mismo de ‘Rush‘ de Troye Sivan y ‘Joyride‘ de Kesha.

Y es que Maude se ha rodeado de un buen equipo: además de repetir con su colaborador desde el principio Mike Adubato, cuenta con gente como Jennifer Decilveo (colaboradora de Miley, MARINA o FLETCHER), Ryan Raines (Dominic Fike, Joshua Bassett) o el mencionado Zhone. Con todos ellos elabora canciones de un pop muy bien construido, y que puede recordarnos a Sigrid, a FLETCHER (no en vano, es su telonera este otoño en Estados Unidos), a Taylor (‘Summer of Love’ o la estupenda ‘Cursed Romantics’ son un par de ejemplos) y, evidentemente, a Lorde. A veces parece casi una IA haciendo temas nuevos de la neozelandesa, pero Maude se las apaña para conseguir que esto sea un piropo gracias a temas tan interesantes como ‘Cosmic Superstar Girl’, o incluso el interludio ‘7’.

Aunque sin duda la joya de la corona es el sensual corte titular, un poco como si la Roísín más accesible hubiese tenido un hijo con ‘Light Years‘ de Kylie Minogue. ‘Sugar Water’ canción es un absoluto temazo y, aunque hay algún momento menor como ‘Infinite Roses’ (tampoco ayuda su extraño puesto en el tracklist), ‘Sugar Water’ disco es una invitación a seguir la pista muy de cerca a Maude Latour y a su habilidad para el pop. “Estoy muy nerviosa con este disco. Me ha hecho sentir todos los sentimientos que pueda haber, pero por fin estoy en un lugar en el que confío en el proceso… pase lo que pase, creo que soy muy afortunada de poder compartir mis cosas con la gente”, decía hace poco y, a juzgar por el resultado, hace bien en confiar.