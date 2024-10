Omar Montes en ‘El Hormiguero’ vence a Turizo en ‘La Revuelta’

Después de su gran troleada a ‘El Hormiguero’ con la entrevista a Ana Mena, que fue el triunfo más amplio de ‘La Revuelta’ hasta la fecha, el programa de Broncano no tuvo tanta suerte anoche con Manuel Turizo. De esta manera, ‘El Hormiguero’ y Omar Montes cierran la semana con la victoria más reñida, hasta ahora, en el tramo de estricta competencia.

El programa de La 1 había acumulado seis días seguidos ganando en estricta coincidencia, pero ayer Pablo Motos consiguió la delantera por tan solo una décima y 8.000 espectadores. Sin embargo, los datos globales reflejan un promedio de 16.4% de cuota y 2.028.000 espectadores para ‘El Hormiguero’, mientras que ‘La Revuelta’ marca un 15% y 1.914.000 televidentes.

Es la primera vez que ‘El Hormiguero’ lidera los datos de audiencia con un invitado recurrente, ya que sus tres victorias anteriores fueron con invitados que nunca habían estado en el programa, como son Victoria Federica, Lamine Yamal y Johnny Depp. De hecho, Omar Montes ha ido tantas veces que ya se ha convertido en miembro del Club Platino, título otorgado al asistir 10 veces al formato.

El cantante, además de promocionar su concierto del próximo 12 de octubre en el Palacio Vistalegre, dedicó unas palabras a los vecinos del Bernabéu y a la reciente polémica por el ruido de los conciertos: «Los vecinos ahora están muy tocapelotas», afirmó para las risas del público. Quiso mostrarse más empático, pero tampoco le salió muy bien: «Puedo entender a los vecinos, pero es verdad que los pijos son muy exclusivos», declaró.

Montes siempre es uno de los artistas musicales que más titulares deja a su paso por cualquier espacio, no como Manuel Turizo. El colombiano mostró una gran energía y disposición a las locuras del programa. Normal, ya que había visitado previamente La Resistencia y ya se sabía hasta lo que le iban a preguntar: «En el último mes no he culiao», contaba antes de que Broncano formulara nada.

Sin embargo, faltó algo de chispa. Lo más interesante fue la animalada de horas que Turizo pasa con el teléfono cada día. De media, 10 horas y 52 minutos. Sin embargo, lo que asombró a Broncano fue que el día con más uso acumulaba más de 17 horas. Aunque el colombiano aseguró que era «por trabajo», el presentador le sacó los colores al fijarse en que ese día había pasado 8 horas en Instagram.

Manuel Turizo y Kapo, que apareció por sorpresa, presentaron en vivo la canción ‘Qué Pecao’ prácticamente al momento de salir en plataformas. Fue un buen momento musical, con ambos artistas mostrando una gran química, pero quizás se alargó un poco de más. Recordamos que Manul Turizo dará este domingo un concierto gratuito en la Puerta de Alcalá de Madrid, alrededor de las 13h.