LISA lleva a la música disco ‘Kiss Me’ de Sixpence None the Richer

Todo aquel que sintonizara MTV en los años 90 recordará ‘Kiss Me’ de Sixpence None the Richer. El grupo terminó como un malogrado “one hit wonder”, pues solo una deprimente versión de ‘There She Goes’ pudo hacerle sombra en su repertorio, pero a día de hoy ‘Kiss Me’ se acerca a los 900 millones de streams en Spotify. Poca broma. Y fue la primera canción que Taylor Swift aprendió a tocar a la guitarra, es decir, historia.

LISA de Blackpink está dispuesta a hacer de una canción inspirada en ‘Kiss Me’ su nuevo éxito internacional en solitario. Tras ‘Rockstar’ y ‘New Woman’ con Rosalía, su nueva apuesta es bien diferente. ‘Moonlit Floor’ es un tema de corte disco, que interpola el éxito de los 90. Solo que en lugar de llamarse también «kiss me», toma otra frase de la canción original, que decía: «Kiss me beneath the milky twilight

Lead me out on the moonlit floor».

Su acierto es llevar su deseo a un registro diferente. ‘Kiss Me’ era una canción que sonaba a unos Cranberries inspirados en Montmartre para colarse en alguna banda sonora más. De alguna película rodada en París. La producción de LISA, que de hecho pasa a mencionar París, parece en cambio inspirada en la Sabrina Carpenter de ‘Espresso’ o en ‘Lovefool’ de los Cardigans, pues es definitivamente disco.

Casualmente, Sixpence None the Richer sacan EP a la vez (‘Rosemary Hill’), promocionan gira y están encantados con el invento, como recoge Billboard.

En verdad, la idea de inspirarse en ‘Kiss Me’ viene del productor de LISA Rykeyz y de la co-autora Jessie Reyez. Esta última preparaba un tema en el que le encajó, intentó sin éxito conseguir los derechos a través de la editorial, por lo que al final contactó con Sixpence None the Richer a través de las redes.

Una vez conseguidos, paradójicamente Jessie Reyez se dio cuenta de que no le encajaba en su proyecto ‘Yessie’, por lo que se lo donó a LISA. El resto puede ser historia: el tema entra directo al top 9 del Global de Spotify y eso sin haber sido aceptado de momento por Today’s Top Hits.