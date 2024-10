El increíble dato sobre ‘SOS’ de Rihanna que el mundo desconocía

‘SOS’ es uno de los primeros éxitos de Rihanna, pero ni siquiera se cuenta entre sus mayores logros comerciales, más de 15 años después. La increíble cartera de hits de Rihanna ha diluido el impacto del que fue el primer single de la barbadense que alcanzó el número 1 en Estados Unidos. Por supuesto, es una de sus mejores canciones.

‘SOS’ destacaba por su sample de ‘Tainted Love’ de Soft Cell, pero su autor principal, E. Kidd Bogart, artífice de otros hits como ‘Halo’ de Beyoncé, ha revelado un detalle sobre la canción que ha pasado inadvertido todos estos años. Y eso que está a vista de todos.

En una entrevista con Daniel Wall, Bogart ha revelado que la segunda estrofa de ‘SOS’ está escrita «hilando títulos de canciones de los 80» para «componer frases». A Bogart esta idea de composición le pareció «súper ingeniosa»… tanto que nadie ha reparado en ella hasta ahora.

La segunda estrofa de ‘SOS’ dice «Take on me (uh-huh), you know inside you feel it right / Take me on, I could just die up in your arms tonight / I melt with you, you got me head over heels / Boy, you keep me hanging on, the way you make me feel». Solo esta estrofa incluye citas a ‘Take on Me’ de A-HA, ‘(I Just) Died in Your Arms’ de Cutting Crew, ‘I Melt with You’ de Modern English, ‘Head Over Heels’ de Tears for Fears, ‘You Keep Me Hangin’ On’ de Kim Wilde (una versión de las Supremes) y ‘The Way You Make Me Feel’ de Michael Jackson.

E. Kidd Bogart explica que todos los títulos elegidos para formar la segunda estrofa de ‘SOS’ pertenecen a canciones que llegaron al número 1… como ‘Tainted Love’ y después ‘SOS’. Sin embargo, ni ‘I Melt with You’ ni ‘Head Over Heels’ fueron nunca número 1 en ningún mercado, aunque aún se consideran clásicos del pop de los 80. Algunos de estos hits fueron número 1 en Estados Unidos y otros en Reino Unido.



