Soft Cell anuncian su primer disco en 20 años y comparten nuevo single

Soft Cell estrena single tras seis años de silencio. Describen el sonido de ‘Bruises On My Illusions’ como “barroco con un sonido de corte más gótico”, con los dramáticos sintetizadores creados por Dave Ball complementados por la evocadora voz de Marc Almond. A pesar del sentido pesimista de sus palabras en frases como “When every day is coloured in Soviet greys of sorrow / I’ll hold on to my blues”, el mensaje que permanece es el de continuar esforzándose por mejores tiempos futuros.

Para su vocalista, Marc Almond, la canción es “una minipelícula de cine negro de Soft Cell sobre un personaje desilusionado con todo en su contra que aún tiene esperanza por un futuro mejor, a pesar de las malas previsiones. Una versión más oscura de ‘Bedsitter’”.

El primer álbum de la banda en más de 20 años ‘*HAPPINESS NOT INCLUDED’ se publicará el próximo 25 de febrero. La idea de hacer un nuevo álbum comenzó tras la actuación en The O2 en Londres en 2018. Una puesta en escena espectacular con un sold-out de 20.000 personas, donde el set prolongado de Soft Cell incluyó algunos de sus mayores éxitos como ‘Tainted Love’, ‘Say Hello, Wave Goodbye’, ‘Torch’ o ‘Memorabilia’. Haciendo que lo que habían planeado como su final acabara transformándose en un nuevo inicio.



