Fangoria, Viva Suecia, El Drogas… en Antorchas Festival

Antorchas Festival, que celebrará su cuarta edición del 19 al 21 de junio de 2025, en el Recinto Ferial de Albacete, acogerá los conciertos de Viva Suecia, Fangoria, Shinova y El Drogas, entre otros. Así lo han confirmado en su primer avance de cartel.

A estos se unen otros artistas nacionales, tales como Travis Birds, Varry Brava, We Are Not Djs y Ale Acosta. Naturalmente, quedan muchos nombres por confirmar. Al igual que en el resto de ediciones, estos estarán relacionados con el mundo indie del pop, el rock y la electrónica.

Además, el festival ha agotado ya los abonos del primer avance de entradas a 50 euros, en tiempo récord, por lo que ahora están a un precio más elevado. Las entradas están disponibles en la web del festival.