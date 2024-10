Soccer Mommy, entre The Cure y ‘Stardew Valley’ en ‘Abigail’

Soccer Mommy publica este viernes 25 de octubre su nuevo disco ‘Evergreen’. Será su cuarto disco y el primero desde ‘Sometimes, Forever‘. De él se han conocido adelantos tan dispares como la orquestada balada de apertura ‘Lost’, esa ‘M’ en la que se introducen unas flautas, o la medio grunge ‘Driver’. El cuarto adelanto y el tema más pop es ‘Abigail’, que seleccionamos como Canción del Día hoy.

Si The Cure nos están ofreciendo adelantos oscuros de su nuevo álbum, este tema recuerda a los The Cure más luminosos, situándose en el indie pop de los 80, por ejemplo, ‘Just Like Heaven’.

En cambio, el tema es un homenaje al personaje de pelo morado del juego ‘Stardew Valley’. El primer verso bromea: «Abigail, no es justo, me ahogo en tu pelo púrpura, toda la bonita ropa que llevas y todo lo que hay debajo». Si el solo de teclados hace pensar tanto en The Cure como las guitarras, hay un puente que es puro girl group de los 60.

‘Evergreen’ ha sido realizado por Allison en los Maze Studios de Atlanta con el productor Ben H. Allen III (Deerhunter, Animal Collective, Youth Lagoon, Belle and Sebastian). Según la nota de prensa, «anima la experiencia de Allison con la pérdida a través de paisajes sonoros que pueden evocar una ensoñación de ojos tristes o una extasiante escapada de fin de semana».

Soccer Mommy ha anunciado recientemente una gira de cuatro meses por Norteamérica, Reino Unido y Europa para presentar este ‘Evergreen’. Estará en Madrid el 27 de abril y en Barcelona el 28 de abril.



