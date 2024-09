The Cure lanzan ‘Alone’ y anuncian su primer disco en 16 años

The Cure ha anunciado -por fin- el lanzamiento de ‘Songs of a Lost World’, su primer disco en 16 años. El 1 de noviembre es la fecha elegida, como se venía rumoreando. El primer adelanto, ‘Alone’, ya está disponible, así como el pre-order del disco, que se pondrá a la venta en los formatos habituales, es decir, CD, vinilo y cinta de casete.

‘Alone’ es uno de los temas nuevos que The Cure ha tocado en su última gira, y la versión oficial se ha estrenado en primicia en BBC 6 a las 12 hora británica, las 13 hora española. Es una de esas baladas grandiosas de The Cure, compuesta por una larga, muy larga, introducción instrumental, después de la cual se incorpora Robert Smith, y escrita en torno a una letra llena de pena y desasosiego por el fin de la juventud y de la vida. Smith canta de «esperanzas y sueños» que se han «esfumado» y de los «fantasmas que hemos sido». Que el álbum salga en Halloween y en el Día de los Santos no es casual.

Es fácil y holgazán comparar ‘Alone’ con ‘Disintegration‘ (1989), pero el estilo de aquel álbum está muy presente en los arreglos de ‘Alone’, sobre todo en la grandiosidad de las baterías, que suenan como producidas en los 80; y en el sentido expansivo de los teclados. Si algo diferencia ‘Alone’ de la propuesta de aquel álbum, es su uso de guitarras distorsionadas, casi shoegaze o noise. En contraste, un goteo de piano emerge en la mezcla para aliviar la desolación.

‘Alone’ parece, en cualquier caso, el adelanto perfecto de un álbum que lidiará -aparentemente- con temas como la mortalidad y el carácter efímero de la vida, un tema muy presente tanto en el título del álbum, que apela a un «mundo perdido», como en su portada, que retrata la imagen de la ‘Bagatelle’, una escultura de 1975 de Janez Pirnat que muestra una figura de rostro erosionado por el tiempo.

The Cure ha estado exprimiendo al máximo el camino al anuncio de su nuevo disco mediante interminables teasers, por ejemplo, enviando a fans y medios tarjetas negras con el título del álbum, ‘Songs of a Lost World‘, y la fecha finalmente confirmada. También se ha facilitado un canal de WhatSapp en el que se han ido colgando pistas y adelantos.

