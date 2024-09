The Cure, a punto de anunciar ‘Songs Of A Lost World’

Según ha confirmado NME, algunos fans de The Cure se han despertado hoy con una misteriosa postal en sus buzones. Podría ser el primer paso para el anuncio oficial del nuevo disco de The Cure, ‘Songs Of A Lost World’.

En las postales aparecen este título y una fecha que podría estar revelando el día de lanzamiento del disco, el próximo 1 de noviembre. No hay confirmación oficial del grupo, por lo que no se puede tomar como fecha definitiva.

- Publicidad -

En las postales, negras y con relieve, se puede leer ‘Songs Of A Lost World’ con las letras desperdigadas. En la parte de abajo aparece una fecha en números romanos: I-XI-MMXXIV (1/11/24). De ser esto cierto, el primer disco de estudio de The Cure en 16 años estará disponible en 7 semanas. La estética de la postal también cuadra con la nueva foto de perfil de la banda en redes sociales, así como con la renovada página web.

Por el momento, The Cure seguro que lanzarán ‘Novembre: Live in France 2022’ el próximo 1 de octubre, que incluye dos canciones nuevas de la banda grabadas en directo: ‘And Nothing Is Forever’ y ‘I Can Never Say Goodbye’. The Cure lleva tocando estos dos temas en directo desde octubre de 2022.