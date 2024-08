The Cure lanzará 2 temas nuevos grabados en vivo

Mientras el mundo sigue esperando noticias sobre ‘Songs of a Lost World’, el nuevo disco de The Cure, que supuestamente sale en 2024, aunque a estas alturas del año no ponemos la mano en el fuego; el grupo anuncia el lanzamiento de un doble single de propósito benéfico.

‘Novembre: Live in France 2022’ se compondrá de dos canciones nuevas de The Cure grabadas en directo, las ya conocidas ‘And Nothing Is Forever’ y ‘I Can Never Say Goodbye’. La primera se grabó en Montpellier el 8 de noviembre y la segunda en Toulouse el 13 de ese mismo mes. The Cure lleva tocando estos dos temas en directo desde octubre de 2022.

El vinilo se pondrá a la venta el 1 de octubre y será el primer lanzamiento de nueva música de The Cure en 16 años. Fabricado con materiales ecológicos, los beneficios netos de ‘Novembre: Live in France 2022’ serán destinados a la organización benéfica climática de Brian Eno, Earth Percent. Se pondrán a la venta 5.000 copias, y las 100 primeras vendrán firmadas por Robert Smith. Más info, en la web del sello NAKED Record Club, que edita el single.