Fontaines D.C. relanzan ‘Bug’ en la nueva de Andrea Arnold

Fontaines D.C. relanzan esta semana la que ya era una de las canciones más populares de su último disco, ‘Romance’. Se trata de ‘Bug’, que aparece en la nueva película de Andrea Arnold ‘Bird’, que se estrena este fin de semana en algunos países. A España llegará el 29 de noviembre de mano de Avalon.

‘Bug’ no fue uno de los cuatro singles de adelanto pero sí ha sido una de las pistas que más se ha popularizado. Por supuesto, no faltó en su reciente concierto en el WiZink Center de Madrid. Es nuestra «Canción del Día» hoy.

Andrea Arnold (‘Red Road’, ‘Fish Tank’, ‘American Honey’) es fan de Fontaines D.C. y por eso pidió permiso para usar canciones suyas como ‘Too Real’ y ‘A Hero’s Death’ en su película. También aparecen temas de Blur y Sleaford Mods. Ha dicho Arnold: «Me encantan los Fontaines desde que los escuché por primera vez. Algo de música se queda en tus huesos como si siempre te perteneciera, como si ya la conocieras, como si fuera parte de ti».

Además, el integrante de la banda Carlos O’Connell protagoniza un cameo en ‘Bird’: «Andrea Arnold tuvo la amabilidad de cortar una secuencia de nuestra canción ‘Bug’ con Barry Keoghan interpretando al personaje «Bug» en su nueva película ‘Bird’. ‘Bug’ es una canción que sucedió rápidamente y convenció a todos más rápido aún. A mis ojos, el personaje de Bug, el tatuaje «Bug’s Life», los mundos esenciales y románticos de Andrea, y la línea ‘Changed my name to “Promise you, Yea”’; cuando se juntan hacen que el convencimiento sea innecesario y la convicción innegable. Muchas gracias a Andrea Arnold por dejarnos entrar tan cerca de su universo visionario. Será recordada como nosotros recordamos a Bacon o a Goya».

Con actores como Barry Keoghan, Franz Rogowski o Nykiya Adams, ‘Bird’ cuenta la historia de Bailey, un niño de 12 años que vive con su padre soltero «Bug» y su hermano Hunter en una casa ocupada del norte de Kent. Como avanza Avalon, «Bug no tiene mucho tiempo para sus hijos y Bailey, que se acerca a la pubertad, busca atención y aventuras por su cuenta».

Con tono grave incluso en su melodía suave, ‘Bug’ es una de las canciones más inmediatas de ‘Romance’ y una de las que revela cierta crisis, en este caso respecto al perdón y al compromiso. El tema lista una serie de excusas tipo «nena, juro que quería llamarte, pero es que me caí por el camino», así como un estribillo que reza: «¿te disculparás el resto de tu vida? ¿Aceptarás los cargos?». Grian Chatten habla aquí una vez más de su edad («28 years are coming to end»), mientras que para comprobar cómo encajan todas estas dudas en ‘Bird’ habrá que esperar al día de su estreno.



