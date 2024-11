Courtney Love llama a PJ Harvey «maleducada»

A nadie le cae mal PJ Harvey… a menos que ese alguien sea Courtney Love. La ex integrante de Hole ha hecho unas declaraciones sobre la autora de ‘Rid of Me’ cuanto menos sorprendentes, en las que llama a Harvey «maleducada» por no haberle respondido a una propuesta de colaboración.

Courtney Love tenía a PJ Harvey en mente en el repertorio de su próximo disco en solitario. En concreto, Love proponía a Harvey volver a hacer rock, como en sus inicios, pero es evidente que la autora de ‘Let England Shake‘ (2011) o, últimamente, de ‘I Inside the Old Year Dying‘ (2023), está a otras cosas.

«Pedí a PJ Harvey que volviera a tocar uno de esos riffs icónicos suyos a lo Rolling Stones», ha contado Love a The Standard. «(PJ y yo) tenemos una relación, yo le ha promocionado a lo largo de los años, pero ella decidió no responderme, así que le escribí para comentarle lo maleducada que era». Love cuenta que el mánager de Harvey, Sumit Bothra, intentó «calmar las cosas» con ella, pero insiste en que la actitud de Harvey «no está bien».

A continuación, Love examina los últimos pasos artísticos de PJ Harvey, artista que, según Courtney, «no ha hecho rock en 100 años». Y añade: «Sus primeros cinco discos están bien, pero después se ha metido en una cosa más de arte». Eso sí, a Courtney le gusta una de las composiciones relativamente recientes de Harvey, ‘The Last Living Rose’: le parece «como un poema de John Donne acompañado de, ¿qué coño es eso, una tuba?» En realidad es un trombón.

En la misma entrevista, Love confirma que quienes sí participan en su disco son Michael Stipe y Will Sergeant de Echo and the Bunnymen. Además, asegura que le gustaría trabajar con Kendrick Lamar y que tiene un «crush loco con él». Entre sus colaboraciones soñadas se encuentran también Lana Del Rey y Doja Cat, además de Stormzy, Dr. Dre, Snoop Dogg y Ice Cube.

Hablando de colaboraciones, Courtney Love acaba de aparecer en el disco de 070 Shake, en el tema ‘Song to the Siren’, una versión de This Mortal Coil.