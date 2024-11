Billboard pide perdón a Taylor Swift tras incluir la figura de cera de ‘Famous’ en un vídeo sobre sus logros

Taylor Swift fue nombrada la segunda mejor popstar del siglo para Billboard. En un vídeo que pretendía celebrar los mayores logros de la artista, el medio estadounidense incluyó imágenes de su figura de cera desnuda, usada por Kanye West en el infame vídeo de ‘Famous’. El vídeo ha sido eliminado desde entonces.

La respuesta de los fans de la cantante ha sido inmediata, con cientos de respuestas al vídeo colgado por Billboard. «Nos disculpamos profundamente con Taylor Swift y con todos nuestros lectores y espectadores después de haber incluido un clip que la representa falsamente en un vídeo celebrando sus logros. Hemos eliminado el clip del vídeo y nos arrepentimos sinceramente del daño que hemos causado con este error», ha publicado el medio.

Muchos fans de la cantante han argumentado que no fue un error, sino un ataque a propósito, asegurando que el vídeo habría tenido que recibir luz verde por parte de diferentes personas del equipo de Billboard. También califican el clip incluido de ‘revenge porn’, ya que la figura de cera de Taylor desnuda fue incluida en ‘Famous’ sin su consentimiento.

En el vídeo de ‘Famous’, lanzado en 2016, Kanye West y Kim Kardashian aparecen en una enorme cama, durmiendo junto a realistas figuras de cera de diferentes artistas y personalidades. Entre estos, Taylor Swift, Chris Brown, Donald Trump, Rihanna o Bill Cosby. En la letra del tema, la cosa iba más allá: «Creo que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo / ¿Por qué? Hice famosa a esa zorra».

We are deeply sorry to Taylor Swift and all of our readers and viewers that in a video celebrating Swift’s achievements, we included a clip that falsely depicted her. We have removed the clip from our video and sincerely regret the harm we caused with this error.

— billboard (@billboard) November 28, 2024