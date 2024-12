Body Organic Disco Electronic: el mundo de Babymorocco

Babymorocco es el alias del cantante, productor y artista de performance británico Clayton Pettet. En activo desde 2013, Petter utiliza el nombre de Babymorocco para dar salida a sus proyectos musicales, basados en un sonido puramente electro y de club. Sus influencias apuntan lo mismo al electroclash de los 2000 que a Marina Abramović.

Pettet empezó en el mundo de la performance, y en 2014 -a los 19 años- presentó su obra Art School Stole My Virginity. Pettet anunció que, en su actuación, perdería su virginidad delante del público, aunque esto no ocurrió. En realidad, Pettet instó a la audiencia a «penetrar» su boca con plátanos y utilizó su plataforma para reflexionar sobre el concepto de virginidad, en el que no cree. DAZED narra lo que pasó en la performance en una crónica de la época.

Una década después, el artista nacido en Casablanca pero criado en Inglaterra ha creado Babymorocco para entregarse a los ritmos espídicos y machacones de la música electrónica que descubre en su adolescencia, y que le «cambia la vida» cuando asiste a una fiesta de trance para menores de 18 años.

En 2023, Babymorocco publica su primer EP, ‘The Sound’, que incluye el pepinazo ‘Everyone’, y este mismo 6 de diciembre ha lanzado su álbum debut, ‘Amour’, a través del sello True Panther, casa actual de Christopher Owens, Oklou o Bbymutha.

En ‘Amour’ conviven los ritmos electro de ‘Mon Amour’ con el EDM de la primera Lady Gaga en ‘Red Eye’ o el R&B arábigo de los 2000 en ‘Rocco’. Sobre todo, ‘Amour’ es un festín de beats de electroclash guarros y macarras que te gustará si te gustan Die Antwoord o COBRAH. Y si ‘Bikinis and Trackies’ te recuerda un poco a 100gecs o a la última Charli xcx es porque es una colaboración con el dúo de glitchcore Frost Children. Es la Canción Del Día para hoy martes.

‘Bikinis and Trackies’ es otro pepinazo de Babymorocco diseñado para hacer arder la pista de baile. Por un lado, el beat es un espectáculo de percusiones enloquecidas y sablazos electro. Por otro, la letra es un autorretrato -desde el club- de ese artista hipermusculado que aparece en las fotografías promocionales y videoclips. Él no puede «esconder» su cuerpo bajo su chándal, así que se dedica a presumirlo, se sube los «boxers» bien arriba y posa como si fuera un «soldado». «Do the World War Two», repite, como si fuera un baile.

‘Really Hot’, ‘Body Organic Disco Electronic’ y ‘Really Cheap’, una colaboración con el madrileño TRISTÁN!, son otros singles incluidos en ‘Amour’, el debut de un artista que ha colaborado también con The Dare -productor de ‘Guess’ de Charli xcx- en un remix de ‘Automatic’, y con Jockstrap en un remix de ‘Sexy’. Todos ellos comparten, en el fondo, un mismo universo.