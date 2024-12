Casero / estoy exagerando???

Casero llega a su tercer disco, y cabe dar por acabado, al menos hasta nuevo aviso, su proyecto inicial, Mow, ese que logró viralizar, sobre todo en Estados Unidos, un simpático tema llamado ‘Grasiah’, en aquella época de eclosión del bedroom-pop.

En ‘estoy exagerando???’, Gabriela Casero ya no suena tan “casera”… y sí influenciada por las guitarras grunge de los 90. El paso a la distorsión es firme respecto al anterior trabajo de Casero, ‘Me doy cuenta’ (2022), pero las letras siguen siendo su mejor baza, sobre todo gracias a su naturalidad y crudeza, no exentas de humor.

Las canciones de Casero, introspectivas, narran conflictos amorosos y/o interpersonales o plasman episodios de depresión o apatía. Una necesidad imperiosa de vivir constantemente en el caos inspira ‘Romance extremo’. En la luminosa ‘Me lo he vuelto a creer’, el duelo por la renuncia a un plato de ramen viene acompañado de un reconocimiento de debilidad mental. Casero, diagnosticada de autismo hace pocos años, pelea con su propia mente, también, en la inicial ‘Cada superficie’, en la que canta: “No es que no salga de mi casa, pero tampoco salgo de mi cuarto”.

La distorsión guitarrera de ‘estoy exagerando???’ reluce -o, más bien, ruge- a lo largo del álbum, especialmente en cortes como ‘La verdad…’, 100% Casero en su retrato de la madurez en progreso. El sonido de los Strokes es evocado en la graciosa ‘Se rifa’, que cuenta una bruta pelea doméstica… que, cierta o no, sabe reírse de sí misma sampleando el inicio de un videojuego de pelea (parece ‘Tekken’ pero no estoy seguro). En contraste, ‘Peores amigos’ apunta a la new age.

Una pequeña victoria en ‘Algo que ganar’, que Gabriela dedica a una persona a la que nada “nunca le sale mal”, produce también una victoria musical que destaca en el álbum por el sonido de su base programada de ecos industriales. Una rabia contenida, quizá no plenamente expresada, atraviesa las canciones de ‘estoy exegerando???’, y ‘Pollo innecesario’ es una canción pasivo-agresiva de verdad. Y divertida. Ojo a la frase: “Cuéntame algo, igual esta vez me interesa”.

Pero no todos los momentos cotidianos de Casero son fracasos: en ‘Más divertido’ parece contenta y feliz con su vida sexual (“quiero tenerte delante, detrás y en todas partes”). Y, aunque la final ‘Inútil’ parece un castigo autoinfligido, su lema «Nunca voy a ser como todo el mundo» parece, en realidad, un triunfo. Quizá, la conquista de la autoaceptación. A su vez, las distorsiones suenan como para quedarse a vivir en ellas. No se está tan mal aquí dentro.