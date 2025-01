LATIN MAFIA / TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA

Tres hermanos. Dos cantantes. Un productor. La fórmula de LATIN MAFIA, de los hermanos De La Rosa, es bien sencilla. Sus primeros singles de 2021 así lo reflejaban. ‘Julieta’ o ‘Ciudad de las Luces’ son canciones directas, en las que se veía claramente el talento y sensibilidad de los mexicanos. Sin embargo, la innovación no era uno de sus puntos fuertes. ‘TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA’, su debut en largo, rechaza la normalidad sin renunciar al atractivo mainstream.

La receta de este LP es infalible, diseñada para contentar tanto a la crítica como al gran público. Miguel De La Rosa demuestra que puede hacerlo prácticamente todo -R&B, trap, house, ambient- a través de una producción experimental, atrevida y que resulta el aspecto más sorprendente del disco. Es constantemente interesante. Como prueba, la imitación del sonido de THX en ‘Qué vamos a hacer?’ o los glitches melódicos a lo Bon Iver de ‘y como te digo que’.

Eso por un lado, porque el resto de elementos son muy fáciles de digerir, muy pop. Las cálidas líneas vocales de Emilio y Milton, distorsionadas de forma puntual, complementan perfectamente las piruetas sónicas de su hermano con letras llenas de personalidad: «Te doy mi sudor / Te dedico mis fechas», cantan en el opener. La unión de estos elementos es la razón por la que han podido colaborar tanto con rusowsky como con Rauw Alejandro.

Las canciones no fluyen entre sí, pero tampoco hay grandes sobresaltos en el tracklist, por lo que puede parecer que lo hacen. Esto no es un cumplido. Otra razón para esto es el parecido de las melodías. Algunas son tan similares que es fácil dejar de prestar atención. Para un disco con tal cantidad de detalles, es como remar en contra de la marea.

La progresión de los temas tampoco ayuda. ‘Siento que merezco más’ es la canción paradigma. Al ser la primera, da la sensación de que las siguientes están intentando replicar la genialidad de esta, sin éxito. ‘TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA’ nunca vuelve a ese nivel. Inevitablemente, significa que solo puede ir a peor. No es casualidad que los temas vayan flojeando más según nos acercamos al final, hasta el punto de que la última canción resulta la menos memorable.

Aun así, las joyitas no faltan. ‘Yo siempre contesto.’ incluye las únicas guitarras acústicas del LP y, a diferencia de ‘Me estoy cayendo’, prueba que se puede hacer una balada experimental que no sea un aburrimiento. Por otro lado, ‘pero me estoy acabando.’, con el estribillo más pegadizo, y ‘sentado aquí,’, con tintes de rock, son los dos bangers del disco. Esta última también deja una de las frases más fáciles de malinterpretar: «Tengo tantas ganas de estar con tu abuela».