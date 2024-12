LATIN MAFIA hacen del Frankenstein un arte en ‘Siento que merezco más’

Emilio, Milton y Mike se hacen llamar LATIN MAFIA, pero de mafia tienen poco. Estos tres hermanos de Monterrey (México) empezaron a llamar la atención en Tik Tok durante la pandemia y se han ido alejando de cualquier etiqueta posible lanzamiento tras lanzamiento, hasta publicar su primer disco el pasado octubre, ‘TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA’. ‘Siento que merezco más’ es la obra maestra del LP y la Canción del Día.

Es muy probable que al escuchar los primeros segundos de la canción a uno se le venga a la cabeza la música de los artistas de Rusia IDK, con esas notas de piano de ensueño. Resulta que LATIN MAFIA comparten muchas inquietudes con el colectivo español. De hecho, el único single del trío en 2024 al margen de lo que ha sido este álbum es justamente ‘neo roneo’ con rusowsky.

«Escucha mi voz y quédate cerca» cantan en los primeros segundos del tema. Este no tarda en mutar hacia un house machacón que también admite palmas flamencas, gritos distorsionados y unos punzantes sintetizadores. Así, el tema se convierte en algo mucho mejor, pero difícil de definir.

Al igual que el videoclip, digno de ver con atención, la letra encuentra el punto perfecto entre lo absurdo y lo emocionante: «Siento que merezco más / Siento que no beso mal / He practicado muchas horas porque un día me sentí muy mal», cantan en el estribillo.