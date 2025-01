Alondra Bentley / La materia

Sin prisa pero sin pausa, Alondra Bentley ha construido una discografía muy resultona bebiendo de folk, pop de los 70 o hasta de canción infantil. En 2024 ha lanzado su primer disco en 6 años y el primero cantado íntegramente en español (Alondra tiene doble nacionalidad, británica y española). Además, Alondra se acaba de anotar una nominación a los Premios Goya por ‘Love is the worst’, la canción que ha aportado a la banda sonora de ‘Segundo Premio’.

‘La materia’, sexto álbum de Alondra Bentley, es uno de los mejores de su carrera. Su concepto gira en torno a la existencia, pues a Bentley la muerte de su madre y el nacimiento de su hija le han llevado a reflexionar sobre la vida y la muerte. La manera que ha encontrado de transmitir sus preocupaciones es uniendo instrumentos orgánicos y electrónicos, y ‘La materia’ es un disco de country-pop cósmico que siempre mantiene un pie en la tierra y otro, más allá de ella.

Para Bentley, la espiritualidad no es otra cosa que una vía para conectar con el presente, porque «paradójicamente cuanto más estoy en el mundo fantasmal, cósmico y espiritual más consigo poner los pies sobre la tierra”. Y añade: “El hecho del contexto mágico, milagroso, en el que estamos me recuerda lo extraordinario que es estar vivo aquí ahora”.

Sobre vivir el presente hablan piezas como el luminoso country-pop de ‘La corriente’, que anima a dejarse llevar, a fluir, o el alegre Western fantasmal de ‘Siendo yo’. El concepto de tiempo como construcción lo explora ‘La materia’, la pista titular, y Alondra halla magia en las pequeñas cosas de la vida en una de las mejores canciones del disco, que no en vano se titula ‘Realismo mágico’.

‘Marchar’, inspirada en la muerte de la madre de Alondra, es otra de las grandes composiciones de ‘La materia’. Se basa en una frase que esta le transmitió antes de fallecer: “Intenta no pensar de forma tan occidental / voy a desaparecer: es algo natural”. En otras culturas, la muerte se acepta como parte de la vida, incluso como algo bello. Lo que da miedo no es la muerte, sino una vida mal vivida.

Para contar estas historias llenas de existencialismo positivo, Alondra vuelve a entregar una serie de estribillos redondos, como el de ‘Realismo mágico’, y a las canciones no les puede sentar mejor su producción diseñada junto a Gruff Rhys de Super Furry Animals, entregada a la unión de guitarras acústicas y teclados, y también a la atmósfera del reverb; la sensación es que escuchamos el disco perdidos en el espacio, o en algún lugar escondido de la conciencia.

Tampoco se corta ‘La materia’ en experimentar: uno de sus mejores cortes lo da ‘Ya no quiero nada’, que remite a la new age de los dosmiles. Y los juegos de percusiones y texturas de ‘El amor has de elegir’ aportan matices muy bienvenidos al álbum. La atmosférica ‘Bosque ancestral’ cierra lanzando una verdad trascendental: “En este momento ya no existe nada, solo hay ficciones, siendo recreadas”. ¿Qué somos en el presente si no los fantasmas del pasado?