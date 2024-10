Alondra Bentley acepta la muerte de su madre en ‘Marchar’

Alondra Bentley ha publicado esta semana su primer disco en español, que además supone su regreso a este formato tras 6 años, los que han pasado desde ‘Solar System‘. ‘La materia’ es un álbum que habla de la vida y de la muerte, inspirado tanto en su hija como en el fallecimiento de su madre. Por ejemplo, la canción titular, tan intrigante y fantasmal, es un Western que parece pulular entre dos mundos.

‘Marchar’, que escogemos hoy como Canción del Día, es una de las canciones más intimistas del álbum y también una de las más bonitas, narrando los últimos momentos de su madre.

De manera sencilla, Alondra Bentley se hace las grandes preguntas de la vida: “dónde estaba antes de nacer, qué sucederá al fallecer”. La gran diferencia frente a otras canciones existencialistas es su aceptación, o al menos, su lucha por la misma: “voy a desaparecer, es algo natural, intenta no pensar de forma tan occidental, haz todo lo que te gusta antes de marchar”, dice el estribillo.

Según la nota de prensa de Sonido Muchacho, Alondra está recogiendo algunas de las últimas palabras de su madre, pese a lo que se enfadó al oírlas: “No le quedaba mucho de vida y me lo dijo muy tranquila. Recuerdo que me enfadé y me puse a la defensiva, pero no podía tener más razón”, recuerda.

La producción acústica está muy ligeramente adornada por el clarinete de Pablo Borderías, mientras de la producción de todo el álbum se han encargado Gruff Rhys de Super Furry Animals y Bernardo Calvo. El vinilo está a la venta en la web de su sello.



