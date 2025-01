¿Es realmente ‘El 47’ la favorita para los Goya 2025?

Con medio millón de espectadores y más de 3 millones de euros recaudados, por encima de la gran película en inglés de Pedro Almodóvar, ‘El 47’ ha sido uno de los fenómenos de la temporada. Un éxito que se ha visto recompensado con hasta 14 nominaciones a los Goya, incluido el Premio a Mejor Película. ¿Es, por tanto, la favorita? No se puede aseverar cuando justo a su director, Marcel Barrena, se le ha escapado la nominación. Algo que está plenamente justificado.

‘El 47’ adapta la historia real de Manolo Vital, un conductor de autobuses, migrante de origen extremeño, que luchó en los años 70 por que el transporte público llegara a Torre Baró, uno de los barrios más desfavorecidos de Barcelona. Uno puede tener la imagen de que Barcelona es una ciudad mil veces más progresista que Madrid, pero aquella tontería costó lo suyo durante la transición. Como ‘Te estoy amando locamente‘ una temporada antes, ‘El 47’ se ha anticipado a los fastos de celebración de 50 años de libertad en España, recordando las deficiencias que nos había dejado el franquismo en cuanto a igualdad e infraestructuras.

- Publicidad -

El excelente prólogo, tenso en su picaresca, y en el que ya brillan Eduard Fernández y sobre todo Clara Segura, es una manera como otra cualquiera de desmontar aquello de que «con Franco se vivía mejor». Como si por ello fuera obligatorio, ‘El 47’ no tarda en caer, a continuación, en todos los vicios del cine social español, eones después de propuestas tan imaginativas como ‘El laberinto del fauno’. Aquí todos los personajes son malos-malísimos o héroes; el final y la manera de llegar a él no pueden ser más predecibles; y las aproximaciones a secundarios que podrían haber sido tan interesantes como el personaje de Carlos Cuevas o el de la hija Zoe Bonafonte, como muchas otras cosas del guión, son meras pinceladas. Algo que aparece y desaparece; que podría estar como no haber estado en absoluto.

Marcel Barrena arriesga al ofrecer imágenes de archivo cuando el rodaje baja al centro de Barcelona, decisión que perjudica la verosimilitud del metraje restante, amén de ciertas rarezas que han sido muy cuestionadas en redes sociales. ¿De verdad hablan tanto catalán los extremeños migrados a barrios pobres? ¿De verdad Torre Baró estaba tan poco asfaltado en 1978? Lo podemos llamar «licencias dramáticas», más justificables que el modo en que se han rodado las escenas clave: cero tensión en la escena de la escalada de la montaña, y cero tensión en la escena del incendio, en la que ni siquiera sabrás qué personaje está ardiendo si no has activado los subtítulos.

- Publicidad -

Que el sonido siga siendo un tema en cierto tipo de cine español es prueba de que algunas cosas no evolucionan con el tiempo. Parece una metáfora sobre el adormecimiento de la conciencia colectiva sobre el poder del pueblo a la hora de luchar contra las injusticias sociales. Al margen de la bellísima canción original compuesta por Valeria Castro, que ojalá se lleve el Goya, casi tan bonita como el ‘Gallo rojo, gallo negro‘ de Chico Sánchez Ferlosio que se reivindica; lo mejor de ‘El 47’ es que pone en relieve el poder de las asociaciones vecinales para favorecer lo público. No a través de lemas tan vacuos como «solo el pueblo salva al pueblo», sino presionando a las instituciones para que el transporte público llegue a todos lados, para que no se talen árboles para construir una estupidez, para que se regulen los pisos turísticos.