Sila Lua no necesita un «Plan B»

Esta noche, coincidiendo con su cumpleaños, se publica el segundo disco de la gallega asentada en Madrid Sila Lua. Tras la historia conceptual de ‘Rompe‘, inspirada en sus abuelos y en un viaje marino, este viernes llega ‘Danzas de amor y veneno’. Además, Sila Lua lo estará presentando el mismo día, 17 de enero, en la Sala El Sol de la capital, como parte de la programación de Inverfest.

El disco ha venido presentado por 5 adelantos, entre los que hemos destacado ‘Brasil’ y también merece la pena hablar del medio tiempo un tanto Sade, precioso, ‘Yerbabuena’. Otro de los singles, ‘Plan B’, es nuestra Canción del Día hoy.

El tema une dos de las cosas que más interesan a Sila Lua en cuanto a producción: el house primigenio de Chicago en los años 80, y la música latina. De lo primero ha tomado el ritmo, y de lo segundo, percusiones grabadas en directo. En cuanto a la letra, la propia artista explica que ha querido hablar de los claroscuros de haber hecho de la música, es decir su mayor pasión, su profesión.

Indica: «En este nuevo disco he querido mostrar algo más de mis inseguridades, incoherencias y sueños oscuros y alejarme un poco de la retórica más aspiracional que pienso que utilicé en mi primer álbum. En contraste y sorprendentemente, creo que ha quedado un trabajo más luminoso y quizás menos “serio” que el anterior y que he conseguido hablar de cosas que para mí son tristes, con algo más de ligereza».

El tema, producido junto al catalán Pau Aymí y el jerezano Sherry Fino, habla sin duda de su carrera, con frases como «estoy preparada para hacerlo brillar», «sintiendo un placer que no puedo ni explicar» o ese «salir a matar». Entre beats que sí proceden del house más oscuro, emerge un «drop» más preciosista de piano y guitarra. Es en esos momentos íntimos -como sucede con ‘Yerbabuena’ o la inminente ‘Ojos’- cuando Sila Lua deja claro que no, que no necesitará ningún «plan B» en absoluto.