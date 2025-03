Timothée Chalamet lo da todo en el correcto biopic de Bob Dylan

Hace 20 años, James Mangold estrenó ‘En la cuerda floja’, el biopic de Johnny Cash con Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon. Posteriormente, la carrera del cineasta americano se ha movido en superproducciones tan dispares como ‘Logan’, la comedia de espías con Tom Cruise y Cameron Diaz ‘Noche y día’ o ‘Indiana Jones y el dial del destino’. Con ‘A Complete Unknown’, regresa a la biografía musical volviendo a interesarse en otra de las figuras más importantes para el arte del siglo XX: Bob Dylan.

Ya existían muchos documentales sobre él, como los realizados por Martin Scorsese ‘No Direction Home’ y ‘Rolling Thunder Revue’, e incluso ficciones, como ‘I’m Not There’ de Todd Haynes, pero hasta el momento Hollywood no se había acercado al cantautor en su forma predilecta: el biopic académico. Para ello, Mangold recurre a una de las estrellas del momento, un Timothée Chalamet que ha estado preparándose para interpretar este papel durante cinco años. Sus esfuerzos se notan, ya que el actor muestra una entrega total, cantando él mismo las canciones de Dylan de forma más que solvente.

‘A Complete Unknown’, pese a ser una película que no se avergüenza en estar diseñada para ganar premios, muestra cierta personalidad, algo no tan habitual en este tipo de narraciones, y es ahí donde reside una de sus mayores virtudes y también algunos de sus puntos más débiles. El cineasta propone contar la historia de los primeros años de fama de Dylan no tanto indagando en las acciones de sus personajes, sino reflejando sus conflictos a través de las canciones. A lo largo de la cinta, hay multitud de escenas donde vemos al cantante actuando en directo, muchas más de lo que cabría esperar para este tipo de cine. Este recurso narrativo funciona especialmente bien hacia la mitad, donde las conexiones entre los personajes se describen mediante sus comportamientos en los escenarios.

Por otro lado, es inevitable sentir que hay una parte importante en el mundo interior de los protagonistas que queda sin explorar, o que resulta simplemente desaprovechado. Esto se evidencia sobre todo con los personajes secundarios, que rodean continuamente a Dylan, pero cuyos arcos quedan a veces desdibujados. Elle Fanning aparece en varios de los mejores momentos de la película, y está realmente bien interpretando a Sylvie, pero sus apariciones son demasiado breves para un personaje que tenía mucho más potencial. Algo parecido puede decirse de Monica Barbaro en el papel de Joan Baez. Se echa de menos más matices en la relación supuestamente tumultuosa -según los rótulos finales- entre ella y Dylan. La actriz, sin embargo, sí hace un gran trabajo, transmitiendo con facilidad ese encanto y carisma propios de la cantautora.

Precisamente, lo que impulsa a la película y la mantiene a flote son las interpretaciones de un reparto muy sólido (y, por supuesto, las brillantes canciones de Dylan). Edward Norton también encarna a Pete Seeger con solvencia. Aunque por encima de todos, brilla un Chalamet que captura muy bien la energía del artista, especialmente en la segunda parte de la película, donde el cantante está experimentando las consecuencias de la fama.

El trabajo de Mangold en la dirección es irregular, pero efectivo. En ocasiones repite excesivamente los mismos recursos visuales, pero en otras, consigue transportar al espectador al frenético ambiente que rodeaba a Dylan en los años 60, como en algunos logrados planos secuencia con steadicam.

Pese a querer aportar una visión diferente a la clásica biografía Made-in-Hollywood, ‘A Complete Unknown’ nunca consigue distanciarse lo suficiente del molde establecido. Aunque sí deja algunas bonitas secuencias, buenas interpretaciones y, lo más importante, muchas ganas de escuchar la discografía completa de Bob Dylan.