Nao / Jupiter

Nao pasa gran parte de su cuarto disco huyendo de la gravedad: habla sobre ella en ‘Light Years’, busca «flotar» en ‘Poolside’, hay un tema llamado ‘Elevate’… y qué demonios, esto es un disco titulado ‘Jupiter’, sobre una canción sobre «colocarse» en algún lugar «del cielo, por encima de Jupiter». A su vez, un álbum hermano del segundo, que se tituló ‘Saturn’.

La artista británica ha superado una etapa turbia de su carrera marcada por los problemas de salud (sufre síndrome de fatiga crónica) y ‘Jupiter’ es su disco más feliz y escapista, una celebración de la vida y el amor, que se mueve por máximas como «vamos a enamorarnos, y si no funciona, pues no pasa nada».

- Publicidad -

Esa es la inspiración -además de la serie ‘Euphoria’– de composiciones como ‘Wildflowers’ o ‘Elevate’, con un solo de guitarra abiertamente inspirado en Prince y un sample en el estribillo que nos lleva a la exquisitez del pop de los años 70. ‘Happy People’ hace gala de su nombre con su carácter coral y su temática sobre encontrar tu «tribu», tu «sitio» en la sociedad.

El R&B permanece a través de baladas y medios tiempos deudores de Mariah Carey como ‘Light Years’ o ‘Just Dive’. Sin embargo, es la faceta más pop de Nao la que «eleva» el álbum a través de los trucos de producción. El afrobeat de ‘We All Win’ es puro color, como el añadido de vientos en su desenlace. Podemos hablar de lo veraniego de ‘Poolside’, que va más allá de su título; y de la imaginación en la producción de PRGRSHN en ‘All of Me’, sobre todo en cuanto a voces.

- Publicidad -

También de lo bien que se le dan los momentos acústicos. ’30 Something’, aun citando a Brandy, es una canción próxima al sonido cantautor, casi folk, y una de las más sentidas, pues en ella Nao se avergüenza de no ser lo suficientemente madura para su edad. «Me aferro a mierdas que no se corresponden con mis treinta y algo / la historia en la que estoy siempre me lleva de vuelta a lugares a los que he ido aunque no quiera / Tengo treinta y algo, he tenido a mi primer hijo y estoy empezando a ver que está todo bien».

En este mar de honestidad y positividad, cualidad en extinción este 2025, solo se echa de menos un mayor puñetazo en la mesa en forma de himno, una producción más radical, algún tipo de riesgo. «Agradable» no ha de ser lo mejor que puede decirse de un cuarto trabajo; sí es exactamente lo que la vida personal de Nao requería.