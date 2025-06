Belinda / Indómita

Belinda ha publicado su primer disco en 13 años y es de corrido tumbado. El desamor marca el grueso de las letras, por lo que tenía todo el sentido recurrir a este sonido tan popular actualmente. No solo porque Belinda sea mexicana, sino porque las guitarras del corrido sientan bien a sus letras de despecho, aunque la aproximación a este estilo sea puramente comercial y no busque innovar el sonido. Aunque sí otras cosas.

El mayor mérito de ‘Indómita’ es aportar una perspectiva femenina a un género históricamente dominado por hombres. El corrido tumbado ha diversificado sus temáticas, pero no tanto sus narradores. En ‘Indómita’, Belinda desmonta el concepto de lealtad masculina entre machos -tan presente en el reggaeton, el trap y en la vida real- al retratar a hombres mentirosos y falsos: «No todo fue lo que me mostrabas / Si supieran cómo tú me tratabas / Una piedra que no fue real / En un compromiso para aparentar», canta en ‘Cactus’, la pista final.

Belinda utiliza el corrido para señalar a los hombres de su vida, en este disco editado de forma independiente. «Fue por ti que todo se jodió» es una frase contenida en la popular ‘300 Noches’ con Natanael Cano, una de las mejores aproximaciones tradicionales del disco. «Tú fallaste en lo básico», canta en ‘Death Note’, una de las pistas menos convincentes por su fusión con trap. Una capa de autocrítica o de culpa propia en las letras habría añadido complejidad al material, a menos que reconocerse «intensa en el amor» cuente como autocrítica, que yo creo que no.

El concepto de ‘Indómita’ también refleja experiencia de Belinda en la industria musical, marcada por la insatisfacción profesional y las limitaciones a su libertad creativa. De ahí que, en la portada, aparezca atravesada por flechas, pero en actitud de victoria porque ha logrado apropiarse del arco, que parece simbolizar su independencia y el control sobre su carrera.

La idea detrás de ‘Indómita’ no tiene ningún misterio y las canciones tampoco. Las composiciones de corrido pueden ser notables (la de ‘Cursi De +’ es la mejor melodía, y su interpretación recuerda a Mon Laferte), pero predomina una sensación de fórmula durante todo el camino, tanto en los corridos (‘Mírame Feliz’ con Xavi) como en las fusiones (‘Death Note’) como en los préstamos a otros géneros musicales. ‘Never Not Love You’, con Thirty Seconds to Mars, es la típica balada atmosférica que escribe Jared Leto con los ojos cerrados. En otra galaxia, al menos el discopop de ‘Jackpot‘ es muy divertido.

Tampoco brinda Belinda una visión diferente a sus aproximaciones al neoperreo (‘Wet Dreams’) o al reggaeton clásico (‘+ Perra + Bitch’), que parecen meras excusas para colaborar con Tokischa y Neton Vega, respectivamente. El guiño a la balada pop americana de ‘Rayo Macqueen’ suena especialmente apagado, aunque se agradecen estas excursiones estilísticas en un trabajo donde el corrido reina.

En la faceta tradicional convencen algunas letras y conceptos que conectan ‘Indómita’ con la actualidad. De ‘Aries’ llaman la atención sus menciones a Grupo Frontera y a ‘Soltera’ de Shakira, y un tal Benito recibe una mención en ‘La Cuadrada’ con Tito Double P. ‘Heterocromía’, entre las más originales, samplea a Los Aristogatos y critica el clasismo intrafamiliar. Peores son algunas rimas («te creíste Tony Montana, pero no llegas a Hannah Montana») o juegos de palabras: «soy mala, tengo mala re…puta…ción» es una rima con la que a La Zowi le habría dado la risa.