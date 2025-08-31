Jehnny Beth / You Heartbreaker, You

Según Jehnny Beth, querer a alguien es abrirse a que te rompan el corazón, ya que por mucho amor que haya entre dos personas, es inevitable en ocasiones sentirse dolido o decepcionado. Sin embargo, no hay nada más poderoso que ese sentimiento incontrolable, incomprensible y a veces violento que es la pasión.
“Dijiste que nunca te atreverías a golpearme en una costilla rota, pero me diste una costilla rota de tanto amar” reprocha a su pareja en el agresivo rock industrial a lo Nine Inch Nails de ‘Broken Rib’. Una presentación que ya pone sobre lo mesa uno de los temas más significativos del proyecto: la ira. Beth canaliza toda su rabia en 9 canciones empeñadas en generar una atmósfera densa, cerrada y asfixiante. Y al mismo tiempo, es un proyecto que no oculta su voluntad de satisfacer al público, empleando estructuras efectivas y usando ganchos atractivos para los amantes del género.
En ‘Obsession’, que comienza con la voz de la cantante en un registro gravísimo, casi irreconocible, Beth propone un claro contraste entre una letra romántica y apasionada (“No sé por qué soy tan femenina, estoy desesperada por saber cuándo estaremos juntos, no digas que nunca”) y una producción cargada de tensión, con sonidos de guitarras discordantes y violentas percusiones. ‘I Still Believe’ presenta una fórmula parecida con un sonido post-punk donde sobresale la expresiva interpretación de la artista.
Pese a la cohesión sonora de ‘You Heartbreaker, You’, la excantante de Savages se atreve a incorporar a lo largo de todo el proyecto varios toques de diferentes géneros, incluido el pop. ‘No Good for People’ se apoya en un frenético beat electrónico e incorpora sintetizadores, donde Beth se autodefine como “demasiado crítica” con la gente. El resultado es refrescante, aunque ligeramente frustrante: justo cuando parece que la canción va finalmente a explotar, se acaba, sin terminar de desarrollar las buenas ideas que planteaba. Más satisfactoria es la noventera ‘Out Of My Reach’, que deja a un lado el sonido ruidoso del resto del álbum y ofrece un gran estribillo melódico.
En general, Beth se luce principalmente con las canciones más oscuras y sugerentes como ‘Stop Me Now’, donde se pregunta cuántos años más va a durar con su pareja sobre unos metaleros riffs de guitarra, o en ‘High Resolution Sadness’, el momento más rabioso y potente del álbum. Una canción donde la voz de la artista se vuelve gutural imprimiendo una urgencia que sacude y descoloca (en el buen sentido).
‘You Heartbreaker, You’ llega en un momento trágico y preocupante en un mundo cada vez más deshumanizado. Pese a no contar con un componente político de por sí, la propia artista ha comentado que dados los tiempos oscuros en los que nos encontramos, tenemos que aprender o bien a gritar muy bien o a susurrar. Ella ha optado por lo primero, y el resultado es un disco directo y punk que duele y cruje como una costilla al romperse.