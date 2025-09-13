‘The Pitt’ es la revelación del año. ¿Dará la sorpresa en los Emmy?

Ha sido el gran descubrimiento de la ficción televisiva de este año. Quién iba a pensar que un drama médico que atufaba a tele de los 90 y parecía sospechosamente un reboot de la gastadísima ‘Urgencias’, iba a convertirse en una de las mejores series de 2025? Yo tenía la ceja levantada desde que oí hablar del proyecto: ¿otra serie de médicos de urgencias protagonizada por Noah “doctor John Carter” Wyle y con medio equipo de guionistas salido de la célebre creación de Michael Crichton? Perezón.

Sin embargo, bastó un episodio para que tirara mi escepticismo al cubo de las jeringuillas usadas. Sí, ‘The Pitt’ (HBO Max) se parece a ‘Urgencias’, está claro: tanto en su gramática visual como en el tratamiento dramático de temas, ambiente y personajes. Pero no sé si se parece lo suficiente como para que la viuda de Crichton acabe ganando la demanda que ha interpuesto a Warner. Como ocurre con los dramas judiciales o periodísticos, el espacio narrativo determina gran parte de la dramaturgia y condiciona la libertad creativa. Habría que hilar muy fino para demostrar un plagio en esas circunstancias.

- Publicidad -

La principal diferencia entre ambas series es el formato. ‘The Pitt’ no narra el día a día de un hospital, sino que se centra en un único turno. Sus quince episodios corresponden a las quince horas que transcurren en la sala de urgencias de un hospital universitario de Pittsburgh. La referencia más obvia es otro hit de los primeros 2000: el adrenalítico thriller ‘24’. Esta estructura proporciona una tensión añadida a la narrativa que funciona extraordinariamente bien.

Su creador, R. Scott Gemmill, tiene más callo escribiendo dramas procedimentales que el doctor Cavadas haciendo trasplantes imposibles. Entre ‘Urgencias’, ‘JAG: Alerta roja’ y ‘NCIS: Los Ángeles’ ha firmado más de cien episodios. Esas “horas de vuelo” en productos tradicionales de la televisión en abierto quizá expliquen la característica más llamativa de ‘The Pitt’: es una serie con la densidad dramática, la profundidad psicológica, la factura visual y la ambición discursiva que asociamos a un producto de HBO, pero servida con la ligereza narrativa, la agilidad de ritmo, la eficacia en la puesta en escena y la capacidad de enganchar a todo tipo de espectadores propios de la televisión generalista. Gemmill no quiere cortar por lo sano, sino coser por donde siempre aunque con otra puntada.

- Publicidad -

En ese sentido, ‘The Pitt’ es todo lo contrario a ‘Separación’ (‘Severance’). Su duelo por el Emmy a la mejor serie dramática (aunque la de Apple sigue siendo la gran favorita) ilustra muy bien los dos caminos que parecen estar siguiendo actualmente las plataformas: apostar por las series de prestigio o prestigiar las series de toda la vida.