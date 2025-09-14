David Byrne / Who Is The Sky?

El mundo cada vez es más feo, y quizás por eso David Byrne, que es sandunguero de per se, se muestra más sandunguero aún en su último disco. ‘Who Is the Sky?’ llega 7 años después de ‘American Utopia’. A diferencia de aquel, suena muy, pero que muy alegre. Y muy pop. Y muy fresco. Y muy David Byrne, claro.

David se ha juntado con la neoyorkina Ghost Train Orchestra para fabricar lo que parece un musical, aunque no sea tal: no hay un concepto ni una historia detrás. Más bien viñetas que David dedica al amor, a la gente, a su apartamento… Pero los ajustados arreglos orquestales, las letras, que actúan como relatos, le dan precisamente ese carácter cinematográfico.

Abre un cañonazo de alegría llamado ‘Everybody Laughs’ que nos lleva a los momentos más latinos de Byrne, pero también a los más joviales de Talking Heads (¿alguien ha dicho ‘Wild Wild Life’?). Unos aires estivales, y casi tropicales, enmarcan una letra tremendamente optimista: todo el mundo se ríe. Todos somos iguales dentro de nuestras diferencias, viene a decir Byrne en una canción pegadiza y vitalista, que cuenta con los coros de Annie Clark, St Vincent.

Todo el disco está lleno de detalles latinos, divertidos y deliciosos, como el scat burlón que cierra ‘When We Are Singing’. También brilla el aire de music-hall, cercano al espíritu de Sparks, en ‘My apartment Is My Friend’, sincopado homenaje a ese apartamento con quien David ha compartido todos sus momentos, buenos y malos.

Con regusto de cha-cha-cha llega ‘What Is the Reason for It?’, el dueto con Hayley Williams. Ambos se preguntan, de manera muy graciosa, por qué nos enamoramos: ¿qué sentido tiene? ¿Sirve de algo? Y, de paso, David regresa al espíritu de ‘Loco de amor’, aquel maravilloso tema con Celia Cruz que abría ‘Algo salvaje’ de Jonathan Demne. De hecho, cuando David se pone seriote, al menos musicalmente, en ‘I Met The Buddha at a Downtown Party’ mola menos que cuando vuelve a lo pizpireto: ‘Don’t Be Like That,’ además, la remata con el punto justo de arrebato, mientras suplica a su amante “no seas así (de guay)”. O el cuento con moralina ‘Moisturizing Thing’, sobre un potingue cosmético que funciona tan bien, que le hace a David parecer un bebé de tres años… Para descubrir inmediatamente que, aunque por dentro siga siendo “el mismo hombre”, le tratan como idiota por verse como un crío.

Hacia el tramo final el disco pierde algo de fuelle, pero a cambio gana ternura en ‘She Explains Things to Me’, con un David maravillado ante la sabiduría de ella, que entiende mejor el mundo que él. Y, de paso, le da cera al “mansplaining”. ‘Who Is the Sky?’ es un disco ligero pero no intrascendente, vitalista y teatral. Como el reverso luminoso de ‘American Utopia’. Aunque el mundo sea ahora un lugar feo, nos queda David Byrne para creer que sí: que puede ser mejor.