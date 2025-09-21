TRIQUELL / Paco Deluxe

TRIQUELL ha expresado la consigna «Kill Your Idols» en una reciente entrevista, decepcionado con la deriva sionista de Radiohead y la misoginia de The Weeknd. Irónicamente, su música, concebida por él junto a un grupo de compositores y productores del underground catalán a la manera de un colectivo, bebe de tantas y obvias referencias, sobre todo internacionales, que estas saben a idolatría.

Esto, por un lado, enriquece su propuesta y la diferencia de la norma. Pocos artistas catalanes suenan tan evidentemente influenciados por diferentes expresiones del pop internacional, pasado y presente. Pocos ponen tanto empeño en que el nivel de sus producciones se equipare al de las referencias. Pocos lo logran. En ‘Paco Deluxe’ la tensión entre ofrecer un producto original y excesivamente reverente es constante. Pero el finalista de ‘Eufòria’ va a por todas.

De esta manera le salen canciones espectaculares como ‘Procura’, que reconoce estar basada en ‘Numb’ de U2 (Cesc Triquell es nacido en el año 2000), pero que no es una mera imitación, sino una producción llena de ideas interesantes y cautivadoras. ‘333’ es irregular, ya que por un lado su elegante producción de amapiano es refrescante. Sin embargo, su coda podría parecerse menos a la de ‘Escapism’ de RAYE, un éxito global no tan antiguo.

Hay otra tensión en ‘Paco Deluxe’, la manera en que las graciosas y personales letras de TRIQUELL -que no solo hablan de amor, sino también de conflictos emocionales o de su visión del mundo- dialogan con las ambiciosas y mutantes producciones. Sus frases rapeadas a veces caen en el exceso, como demuestra ‘Memòria sobre la necessitat d’entrar en una fase de relaxació i consciència absoluta’. Otras veces, los conceptos son maravillosamente únicos, como el de ‘Loli Country Club’, la historia de una mujer marginada en el siglo XIX que pasa del country al rock y de ahí al dubstep sin pestañear.

El elevado nivel de las producciones consigue que ‘Ghabbo’ ya no sea tan fresca como ‘Jugular’ (de su debut ‘Entre fluids‘). En su lugar, ofrece una pieza más elaborada y una siniestra, a la par que divertida, crítica al capitalismo, que incluye rimas marca de la casa como «li doni qui li doni, anem de party a Sant Celoni». Es llamativa la dirección industrial y oscura de muchos cortes de ‘Paco Deluxe’, por ejemplo en la inicial ‘Em torno boig’, una apertura apabullante, o la mencionada «Memòria». El contraste con las baladas, como la etérea ‘Masovar’, se hace necesario.

Sin embargo, la sencillez de ‘Road Trip’ vuelve a brillar en dos de las mejores pistas de ‘Paco Deluxe’, curiosamente las dos colaboraciones femeninas. El indie-pop de ‘No estic per mí’ con Maria Jaume, en su aproximación al sonido de Empire of the Sun, es precioso. ‘Paradigma’, con Meritxell Neddermann, cierra ‘Paco Deluxe’ recordando a las incursiones pastorales de MGMT. Ese ir y venir entre la «ironía, la emoción, la nostalgia y la fumada del siglo», define la propuesta de ‘Paco Deluxe’.