‘Bugonia’ de Yorgos Lanthimos es un divertimento perverso y magnético

El cine de Yorgos Lanthimos está empeñado en mostrar lo cruel que es el ser humano cuando se encuentra en una situación de poder frente a otro. Todas sus películas, de una manera u otra, retratan estas dinámicas, exponiendo con un incómodo humor negro lo lejos que puede llegar la maldad humana.

‘Bugonia’ no es una excepción. Comienza cuando Teddy (Jesse Plemons), un joven conspiranoico, y Don (Aidan Delbis), su amigo con autismo, llevan a cabo un plan para secuestrar a Michelle (Emma Stone), la CEO de una exitosa empresa, ya que creen que es una alienígena que tiene como objetivo exterminar a la humanidad.

Adaptando el film coreano ‘Salvar el Planeta Tierra’, Lanthimos se adentra de lleno en el cine de género. Su estridente estilo visual, de grandes angulares y planos con ojo de pez, aunque algo más moderado que en sus dos últimos trabajos, sigue estando presente, aportando esa extrañeza hipnótica tan característica suya.

‘Bugonia’, pese a sus secuencias de violencia y sangre, alberga siempre un espíritu festivo. Es una película que ante todo quiere que el espectador se lo pase bien en su sordidez. Aunque el cineasta guarda algo de espacio para arrojar sibilinamente algo de crítica social en determinados momentos: la diferencia de estilo de vida entre los ricos y los pobres hace que los primeros parezcan alienígenas para los segundos.

Sin embargo, Lanthimos y los guionistas Will Tracy y Jang Joon-hwan tampoco buscan ir mucho más allá en lo político. No quiere ser una película que plantee debates de esta índole una vez termine, y ahí es donde deja la sensación de que podría haberse afinado más un guion que corre el riesgo de ser tomado como una simple tontería. Se vislumbran señales que parecen indicar que en el fondo sí hay cierto deseo de hablar de cosas más profundas (el rechazo a otros puntos de vista, el negacionismo, la radicalización, etc.), pero la película decide tomar el camino del mero disfrute y abandonar las reflexiones sociales.

El resultado es un magnético entretenimiento, lleno del humor afilado y bruto marca de la casa, que compensa lo bobo con momentos realmente divertidos. Especialmente en una segunda mitad que ofrece al Lanthimos más juguetón y perverso. Pero por encima de todo, el gran atractivo de ‘Bugonia’ está en sus muy físicas interpretaciones principales. El cineasta repite con Emma Stone y con Jesse Plemons, dos actores que confían ciegamente en su visión y que no le tienen miedo a nada. Este último está particularmente pletórico como incel conspiranoico dispuesto a todo por salvar al universo de una supuesta invasión alienígena.

‘Bugonia’, aunque carezca del poso de sus mejores películas, no deja de ser otra bienvenida extravagancia. Es puro Lanthimos, para lo bueno y para lo malo.