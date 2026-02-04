Mika / Hyperlove

Mika dedica su 7º disco de estudio a preguntarse dónde quedó el amor teniendo en cuenta la «acelerada velocidad del mundo digital». Se trata de un álbum conceptual, en inglés, después de haberse centrado en mercados como el francés o el italiano en otros de sus proyectos de la última década. En las letras se pregunta qué es «el amor o el hiperamor», habla de «perder la fe en los tiempos modernos» y plantea por qué razón parece que tengamos que buscar «excusas para amar».

Para dar cuerpo a estas reflexiones, Mika se ayuda de una intro y varios interludios, algunos en forma de radio «Mika FM», recordando la idea que Oneohtrix Point Never tuvo primero en solitario y terminó de exprimir junto a The Weeknd después. Los resultados son irregulares.

Aunque este tipo de interludios sirve para centrar el concepto y ayudar a diferenciar este trabajo de otros de Mika, en este caso son demasiado largos, incluso a veces parecen canciones completas solo que mal desarrolladas, y sobre todo parecen ajenos a este proyecto. Es muy visible cuando ‘Interlude Please Take Your Problems With You’ suena medio techno, cuando a esa altura del álbum las canciones eran más bien acústicas (‘Take Your Problems With You’, ‘Nicotine’). En pocas palabras, más que enriquecer, estos interludios entorpecen el ritmo de ‘Hyperlove’.

Tampoco ha estado del todo acertado Mika con la elección de los singles. El electro sucio de ‘Modern Times’, impregnado de EDM de la década pasada, no es su fuerte. Lo mejor que puede decirse de ella es que es tan fea como el mundo que trata de dibujar. Tampoco sale nada demasiado bueno del tratamiento vocal a lo Daft Punk/Cher de ‘Spinning Out’.

‘Hyperlove’ remonta después en su tramo central, en todo lo que rodea a ‘Science Fiction Lover’, que funciona con una atinada interpolación de ‘Mad World’ de Tears for Fears, cuyo título viene al pelo. Y en general cuando no se complica demasiado la vida con las coartadas conceptuales.

Conocimos a Mika como un gran creador de melodías y por eso se comió el mundo con su debut en 2007, ‘Life in Cartoon Motion’. Es por eso que ‘Inmortal Love’ queda tan bien como cierre, al fin cómoda en la pista de baile que mejor se le da a este artista (la electropop); o que devora un tema sencillo de pop-rock a lo Fleetwood Mac como ‘Nicotine’. No suele ser su mano autora la que necesita o se beneficia de grandes extravagancias.