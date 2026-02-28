Peaches / No Lube So Rude

«Te voy a meter un puño por el culo» es una frase demasiado punk para que la pronuncie una artista mainstream: por eso Peaches es importante. Su primer disco en 11 años es un estudio de la erótica posmenopáusica de una mujer queer de 59 años que también tiene algo que decir sobre la decadencia del mundo. El mensaje de ‘No Lube So Rude’ es que el cuerpo es tan sexual y libre como político.

Todas estas dimensiones aparecen interconectadas a lo largo del disco, cuando la saltarina ‘Hanging Titties’ permite hablar de edadismo («older than you, looking so cunt») o ‘Panna Cotta Delight’ de feminismo y autonomía corporal («soy una mujer con el control de sus agujeros»). ‘No Lube So Rude’ se ha presentado con su single más punk, que proclama: «Si no está en tu boca, no es tu problema».

- Publicidad -

La música de ‘No Lube So Rude’ suena apropiadamente «lubricada», apostando por una frontal pero divertida fusión de electroclash, dance-punk e industrial que incluye grosos guiños al metal (‘Fuck How You Wanna Fuck’) o al post-punk (‘Be Love’). Aunque más recordables que las propias canciones son su mensaje y también la estructura narrativa que Peaches ha conferido al repertorio.

Estamos ante un disco que empieza con todo el descaro y cachondeo de frases como «I’m a horny little fucker, and I’ll bring you to your knees» (‘Fuck Your Face’) y que incluye diversas referencias al fisting, la lubricación anal, el cunnilingus o los «agujeros» en general. Sin embargo, el disco se va oscureciendo a medida que se politiza, incluyendo menciones a Roe vs. Wade y al «gaslighting» de la «ultraderecha».

- Publicidad -

‘No Lube So Rude’ evoluciona del disfrute sexual a la expresión de una vulnerabilidad muy humana, tocada por la depresión y la soledad. La frase que enmarca el disco aparece en ‘You’re Alright’: «Si miras detrás de la cortina me verás haciendo squirt, pero ahí estoy con mi peluca púbica desgastada, sufriendo en la oscuridad». La verdad duele al principio, pero luego te acostumbras.