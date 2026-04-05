Ferran Palau / Aniversari feliç

Un fantasma nos observa desde la portada de ‘Aniversari Feliç’. No es amenazante, pero sí melancólico… y levemente inquietante. Como el disco. ¿Y de dónde sale lo del ‘Aniversari feliç’? Pues porque Ferran Palau lo publicó en plataformas el día de su cumpleaños, el 24 de enero.

‘Plora aquí’ (2024) era un álbum más juguetón. Como construido a retazos, tenía un punto experimental que en ‘Aniversari feliç’ desaparece. De hecho, el bajo y la batería también. No es un motivo meramente estético. En esta entrevista en El País, Palau explica que se ha agravado la dolencia que le afecta al oído: “El bajo y la batería se convertían en un ruido insoportable”. Es un nuevo retorno, quizás obligado, al pop folkie intimista y acústico, con canciones cortas, concisas, de estructura cerrada. Y preciosas. Otra vez cerca del espíritu de Nick Drake.

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La salud también puede empujar al ensimismamiento, a encerrarse a él mismo. La voz de Ferran suena cálida y cercana, mientras los arreglos aparecen como entes paranormales. Cuenta Palau en la entrevista que “la idea con Jordi [Matas, el productor], era lograr una textura sedosa, voz muy cercana, mucha proximidad en contraposición con arreglos en segundo plano muy reverberados, pensábamos en algo muy pequeño en un universo muy grande”. Así ocurre en ‘Tan feliç’, la inicial, donde la guitarra suena preciosa, mientras los leves arreglos orquestales aparecen a ráfagas. “Li calarè foc a tantes coses” (“le pegaré fuego a tantas cosas”), amenaza de entrada, para luego retomar al chico tierno y enamorado.

La divertida ‘Ei què tal’, recuerda a los Tronco, tan cotidiana y un poquito resignada, pero te rompe con el bonito puente final a cargo del violoncelo de Bruna González. Sin alejarse de las coordenadas acústicas, ‘Bang bang’ emociona gracias a subir en los momentos precisos, a pesar de una letra que relata un asesinato.

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La segunda cara del disco se acerca más al folk catalán de los setenta. En ‘Jo al teu lloc’ hay sonidos que crean inquietud entre la belleza. Hay algo ahí amenazante, agazapado, que nunca se hace evidente, porque las letras son crípticas: leyendo a Palau, descubro que esta canción trata de la eutanasia, por ejemplo. ‘Estòmac buit’ es la más Nick Drake, por la manera de tocar la guitarra y por los arreglos, tan fuera del tiempo. Hay aires laietanos en ‘Ben aviat’, gracias a las ligeras flautas que le otorgan un ambiente pastoral.

En ‘Aniversari feliç’ las canciones son tan clásicas y claras como misteriosas y esquivas. Un disco hermoso y evasivo. Y una de las mejores colecciones de canciones de Ferran Palau.