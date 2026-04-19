Sean Nicholas Savage / The Knowing

Una sucesión de cassettes y CD’s pirateados convirtió a Sean Nicholas Savage en un pequeño artista de culto hace 15 años. Con un sonido a medio camino entre el cantautor indie y el R&B, entregó discos como ‘Other Life‘ y ‘Other Death’. En la última década ha publicado 7 discos con menos repercusión, dejando la sensación de que si hubiera salido unos años más tarde, podría haber tenido la fama de un Mac DeMarco. Sean Nicholas ha seguido a lo suyo, en cualquier caso, y en 2025 publicaba este ‘The Knowing’ que está a punto de traer de gira a nuestro país.

Su 15º álbum se abre con un sintetizador que parece robado de algún estudio de Hollywood de los años 80 y en los vídeos le vemos posando entre la nieve como si se hubiera colado en el rodaje de ‘Last Christmas’. En las entrevistas, en cambio, asegura que no encuentra su música «ochentera», ni tampoco hay humor ni ironía en su pose. Todo es real. Toda esta imaginería kitsch es auténtica, lo que lo convierte instantáneamente en un héroe, aunque sea uno tan esquivo y desconocido como Lawrence.

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‘The Knowing’ se concibe como una colección de baladas, de canciones de amor. Eso sí, algunas tienen su ritmo, como mandan los cánones del R&B (‘Everything You Are’) y alguna es incluso 100% bailable, como ‘I Love Everything About You’. Esta es una alegre declaración de amor sin paliativos, como antes ‘Insane 4 U’, en un disco que no por versar sobre las relaciones de pareja se ve obligado a sonar atormentado. Al contrario, tiene momentos como estos en los que Sean Nicholas Savage está disfrutando de las bondades del amor.

En otros momentos está más abajo. Si bien el álbum incluye una versión de ‘Lust for Life’, firmemente adaptada a los parámetros estéticos de ‘The Knowing’, es casi más llamativo cuán Leonard Cohen suena el recitado de ‘Wild Things’. Aquí encontramos momentos acústicos como ‘Believe It Or Not’ o la propia ‘The Knowing’ y otros que recurren al piano como ‘A Sign’, en la que de hecho menciona ese instrumento. Incluso el single principal del álbum tiene un regusto country en compañía de la cantante Marci.

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Pero las mejores canciones de ‘The Knowing’ son las que escogen el algodón de azúcar «cheesy» de los sintetizadores ochenteros, las de las cenas con velas. Hay incluso «vibes» de Michael Jackson y Stevie Wonder en ‘Stranger than Fiction’, de Nick Kamen en ‘Pink Bouquet’… y qué decir de la mágica ‘Part 2’. La canción de vídeo invernal recuerda a la balada italiana de Eros Ramazzotti, al primer Alejandro Sanz, a grupos teen tan olvidados como Platón. Ese es el nivel, esa es la singularidad de un artista independiente, 100% a su bola.

Sean Nicholas Savage actúa el 16 de mayo en Barcelona. Entradas a 12 euros, aquí.