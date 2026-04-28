Gia Margaret / Singing

A priori, la mayor tragedia para un cantante es perder la voz, y especialmente si sucede cuando su carrera está despegando. En 2018, Gia Margaret presentaba su debut ‘It’s Always Glimmer’, un delicado álbum con tintes indie folk que prometía un gran futuro para la cantautora. Las cosas, sin embargo, no tardaron en torcerse: en 2019 tuvo que cancelar su gira a la mitad tras haberse dañado las cuerdas vocales por una laringitis.

No había ninguna garantía de que pudiera volver a cantar de nuevo, pero su vocación por la música la llevó a aceptar rápidamente su nueva realidad y reinventarse. Así, en su segundo proyecto, ‘Mia Gargaret’ (2020), abandonaba el canto casi al completo y exploraba las posibilidades del ambient electrónico como una suerte de bálsamo reparador. Su inquietud artística hizo que tres años después, su tercer disco ‘Romantic Piano’ se centrara en el sonido más orgánico de dicho instrumento junto a grabaciones de campo.

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No ha sido hasta su cuarto álbum, pertinentemente titulado ‘Singing’, cuando Gia Margaret ha comenzado a cantar de nuevo. Su voz, apoyada en un uso puntual del autotune, suena tan relajante como siempre, pero ahora, con todo lo andado, resulta todavía más emocionante. Sobre todo, porque en este tiempo de silencio, Margaret no ha dejado de mejorar como productora, y este regreso vocal no se acomoda en el mismo estilo que su debut, sino que ofrece una evidente evolución artística. Es un trabajo en el que pese a que la cantante esté constantemente buscando su identidad artística, nunca da la sensación de que vague sin rumbo. Hay ambición de probar nuevos sonidos y jugar con ellos, pero no hay divagación, sino una intención en todo lo que se escucha.

En ‘Singing’ brillan los preciosos arreglos instrumentales en todas las canciones, que se mueven entre lo orgánico y lo electrónico con suma elegancia. La bellísima ‘Everyone Around Me Dancing’ abre con honores el proyecto con una producción sofisticada, con regusto jazzístico. Si la calidez de Margaret en los versos conmueve, todo se eleva con la irrupción del sonido del mar y de una maravillosa trompeta. Mientras que el Wurlitzer y la caja de ritmos de la bonita ‘Cellular Reverse’ o la sutil percusión de ‘Alive Inside’ te abrazan como una agradable brisa primaveral.

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Las guitarras cristalinas de ‘Moon Not Mine’ evocan una preciosa escena nocturna, en la que la artista siente cómo por primera vez en mucho tiempo, su alma canta, su corazón late lleno de una recuperada esperanza. La agridulce ‘Rotten’ retrata una complicada relación, contrastando unos luminosos sintetizadores con la solemnidad de las violas.

La pieza central del álbum es la más diferente y también una de las mejores. ‘Good Friend’ es una extraña y fascinante muestra de indietrónica, que mezcla con un gusto exquisito una melodía animada muy pop con pasajes de clavecín y hasta un segmento final con cantos gregorianos. El resultado es tan sorprendente como hipnótico. Algo de esa energía pop sigue quedando en la siguiente canción en la secuencia, ‘Phenomenon’, guiada por la tensión que crean unos enigmáticos sintetizadores.

‘Ambient for Ichiko’, una composición que homenajea a la brillante artista Ichiko Aoba, es una bienvenida dosis de reflexión silenciosa. De la misma manera que la música de la japonesa, Gia Margaret transmite una sensación de paz y calma con sutiles trompetas y flautas que masajean los oídos. El álbum se cierra con ‘E-Motion’, que comienza con un juego vocal a varias voces y unas elegantes notas de piano.

Su título hace justicia a una canción que supone un broche perfecto a un disco repleto de sentimiento y de buenas ideas, donde la artista continúa reinventándose, buscando permanentemente su auténtica voz y atreviéndose a probar cosas nuevas. ‘Singing’ es, hasta ahora, su creación más brillante. Un disco íntimo, delicado y accesible que reconforta y recuerda que aunque las cosas no salgan como uno tenía planeado, siempre hay una manera de aprender de los momentos difíciles.