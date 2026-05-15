The Lemon Twigs / Look For Your Mind!

“Las grandes bandas de rock actuales no nos gustan nada”, decían Brian y Michael D’Addario en una entrevista con este medio. Una sentencia que a estas alturas no debería sorprender a nadie, pues The Lemon Twigs es, seguramente, la banda contemporánea que con mayor pasión se empeña en regresar al pasado. Y no solo en lo musical (donde, por supuesto, graban casi todo en cinta), también en su estética setentera, que ambos han convertido en un sello de identidad.

En ‘Everything Harmony’ y ‘A Dream Is All We Know’ encontraron inspiración en el soft rock y el pop rock, de los años 60 y 70. Su nuevo ejercicio vintage, ‘Look For Your Mind!’, continúa explorando esas décadas por una senda muy similar a la de sus predecesores. Las trabajadas armonías vocales, las melodías luminosas y nostálgicas, los estribillos pegadizos… Todo vuelve a estar presente en un álbum que no ofrece demasiados detalles nuevos al universo del grupo y que parece indicarnos que después de esto no vendría mal alterar ligeramente la fórmula. Por el momento, incluso mostrando algún síntoma de agotamiento, todavía funciona.

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Los hermanos D’Addario son excelentes músicos y aquí encontramos buenos ejemplos de ello. Es fácil acusarlos de hacer un simple pastiche, pero han sabido, en gran medida, esquivar esa bala gracias a la autenticidad que desprenden sus letras, que nos sugieren que no solo están imitando, sino que para ellos no hay otra forma de expresión artística posible.

En la muy divertida ‘2 or 3’ retratan una historia de amor en la que el narrador siente que su chica le da mil vueltas: ha leído y viajado mucho más que él y “siempre le apetece algo más refinado”. La producción es fantástica, trasladándonos directamente a los años 60 con un estribillo adictivo, con bonitos coros y detallados arreglos de viento. También lo es la de la sentimental ‘I Just Can’t Get Over Losing You’, guiada por un energético riff de guitarra.

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‘Gather Round’ cuenta con un gran último tercio protagonizado por una trompeta. ‘Mean to Me’ es una bonita balada de guitarra muy ‘Pet Sounds’, que junto a ‘Joy’, el corte más diferente del álbum, baja el ritmo general de la secuencia. Otro punto álgido es ‘My Heart Is In Your Hands Tonight’, que cuenta con una de las mejores interpretaciones vocales del proyecto. Suena épica y emocionante, con un estribillo inmediato, accesible y muy nostálgico. Y el cierre, ‘Your True Enemy’, añade una bienvenida dosis de psicodelia guitarrera que podría sugerirnos (ojalá) un nuevo rumbo sonoro para el futuro.

El mayor inconveniente que tiene ‘Look For Your Mind!’ es que sus 41 minutos se hacen largos. Y no porque haya altibajos, es más, la calidad de las composiciones es indudable y cualquiera de ellas por separado funciona de maravilla, sino porque la acumulación de tantas canciones con un sonido similar termina empachando. Hay momentos realmente valiosos, pero conviene descubrirlos poco a poco y no de una sola tacada.