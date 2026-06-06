media puzzle / New Racehorse

Tan solo llevan tres años en activo, pero media puzzle, banda australiana liderada por Tom Peters, ya va por su cuarto álbum. Con un estilo inmediato, nervioso y rápido, ‘New Racehorse’ propone toda una exhibición de creatividad en solo 23 minutos. Lo mejor de todo es que suena como si se lo estuvieran pasando en grande en cada nota. Y es contagioso. ¿Cómo poder resistirse a un disco tan enérgico y lleno de buenas ideas?

La principal diferencia entre este proyecto y los anteriores es la sustitución de la caja de ritmos por un set de batería, aportando un sonido más orgánico. Algo perceptible desde ‘Knowledge’, que inaugura la secuencia con un riff endiablado y un gran dinamismo que marca lo que se puede esperar del resto del álbum. En cada canción suceden una infinidad de cosas, pese a su brevedad (ninguna supera los dos minutos y medio). ‘I Don’t Care’ no llega ni al minuto, y aun así, cada 10 segundos hay algo nuevo: un sample, un cambio de acordes, etc.

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El bajo y la guitarra de ‘Out of the Rain’ crean una sensación de diluvio con una melodía festiva y pegadiza. ‘More Horse, Less Code’ es una excentricidad muy divertida donde hay espacio para la intrusión de un chocante pitido en medio de la canción y de la distorsión del sonido de una trompeta en su tramo final. En la spoken-word ‘Tea Time’, Peters narra una persecución en barco hasta ser cazado por un robot.

Las letras de media puzzle suelen estar cargadas de humor negro y crítica social, preocupándose por el auge de la tecnología y la situación política australiana (extrapolable al mundo entero). ‘My age, in Minutes and Seconds’ es una sátira sobre nuestros hábitos de consumo. Algo parecido puede decirse de ‘New Pet’, donde se ironiza sobre si tener una nueva mascota pondrá fin a la soledad del narrador.

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En realidad, todas las canciones hablan de la vida moderna y de nuestras ansiedades sociales. Musicalmente, esto se traduce en esa velocidad eufórica que no da respiro, pero que tan atractiva resulta, como esos bajos enroscados de ‘Equine End of Life’ y ‘Dead Dog!’, que son desenfadados a la vez que reflexivos. En ‘New Racehorse’, media puzzle van directos al grano, sin dejar espacio para tiempos muertos. Su punk lo-fi inventivo y desacomplejado es todo un chute de adrenalina.