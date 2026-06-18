Belén Aguilera / mediterrania

Belén Aguilera vive un momento súper zen. ‘mediterrania’, el proyecto que ha comenzado a presentar este verano en Mallorca Live, isla donde lo ideó, simboliza un reencuentro con el agua, con la naturaleza y por supuesto consigo misma. No en vano ‘mediterrania’ es una palabra que surge de la mezcla entre «Mediterráneo» y «meditación».

En ‘primera canción’ dice que se lo «perdona todo» y afirma que «quiere volver a la playa». En ‘mejores momentos’ asume todos sus errores como parte del camino. En ‘libre albedrío’ busca eso mismo, queriendo volver a «sentirse como un crío». En ‘mis amigos’ saca pecho de los suyos y aboga por refugiarse en ellos, en lugar de «en el olvido».

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Las letras terapéuticas que venimos conociendo sobre todo desde ‘SUPERPOP’ alcanzan aquí una nueva forma de expresión entre más autocoros operísticos o a lo ‘Medúlla‘, en ‘primera canción’ conformando el ritmo del tema; también a través del propio sonido ambiente de agua corriendo o desplazándose; y finalmente a través de alguna de la música más experimental que nunca haya publicado.

Con Hadren ha co-producido algunas de sus grabaciones más interesantes, por ejemplo ‘mejores momentos’, un tema que parece dominado por algo parecido a un clavecín hasta que de repente se convierte en un bop electro, dada la proliferación del bajo tratado. O también ‘inmortal – per la blanca’, su tema más avanzado. Ya no sabes si estás oyendo ambient, glitch, indietrónica, a Jon Hopkins o a Fennesz en una canción misteriosa, en la que Belén Aguilera devuelve el favor a alguien que la ha apoyado en momentos duros.

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«Serás la risa de tu hermana mientras sana», consuela, y promete: «Tu hermana Blanca jamás estará sola». Toda la bruma y todo el detalle contenidos en esta pieza justifican por qué la voz de la artista sigue inmersa en las catacumbas: ella está obviamente buscando más y más sensaciones.

Alguien podría argüir que Belén Aguilera está intensa de más: desde que fichó por Sony para publicar ‘Anela’ no hay manera de que entregue un hit. Tal afirmación sería reduccionista. ‘mis amigos’ es un drum&bass que termina entre carcajadas y conversaciones reales, y para terminar de aligerar, ‘mediterrania’ se despide con ‘otra suerte sería’, un tema que de parecerse a algo sería a ‘California Girls’ de Katy Perry, solo que pasado por su siempre singular filtro… ¿new age? ¿O simplemente inclasificable?