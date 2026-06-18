Belén Aguilera / mediterrania

Belén Aguilera vive un momento súper zen. ‘mediterrania’, el proyecto que ha comenzado a presentar este verano en Mallorca Live, isla donde lo ideó, simboliza un reencuentro con el agua, con la naturaleza y por supuesto consigo misma. No en vano ‘mediterrania’ es una palabra que surge de la mezcla entre «Mediterráneo» y «meditación».
En ‘primera canción’ dice que se lo «perdona todo» y afirma que «quiere volver a la playa». En ‘mejores momentos’ asume todos sus errores como parte del camino. En ‘libre albedrío’ busca eso mismo, queriendo volver a «sentirse como un crío». En ‘mis amigos’ saca pecho de los suyos y aboga por refugiarse en ellos, en lugar de «en el olvido».
Las letras terapéuticas que venimos conociendo sobre todo desde ‘SUPERPOP’ alcanzan aquí una nueva forma de expresión entre más autocoros operísticos o a lo ‘Medúlla‘, en ‘primera canción’ conformando el ritmo del tema; también a través del propio sonido ambiente de agua corriendo o desplazándose; y finalmente a través de alguna de la música más experimental que nunca haya publicado.
Con Hadren ha co-producido algunas de sus grabaciones más interesantes, por ejemplo ‘mejores momentos’, un tema que parece dominado por algo parecido a un clavecín hasta que de repente se convierte en un bop electro, dada la proliferación del bajo tratado. O también ‘inmortal – per la blanca’, su tema más avanzado. Ya no sabes si estás oyendo ambient, glitch, indietrónica, a Jon Hopkins o a Fennesz en una canción misteriosa, en la que Belén Aguilera devuelve el favor a alguien que la ha apoyado en momentos duros.
«Serás la risa de tu hermana mientras sana», consuela, y promete: «Tu hermana Blanca jamás estará sola». Toda la bruma y todo el detalle contenidos en esta pieza justifican por qué la voz de la artista sigue inmersa en las catacumbas: ella está obviamente buscando más y más sensaciones.
Alguien podría argüir que Belén Aguilera está intensa de más: desde que fichó por Sony para publicar ‘Anela’ no hay manera de que entregue un hit. Tal afirmación sería reduccionista. ‘mis amigos’ es un drum&bass que termina entre carcajadas y conversaciones reales, y para terminar de aligerar, ‘mediterrania’ se despide con ‘otra suerte sería’, un tema que de parecerse a algo sería a ‘California Girls’ de Katy Perry, solo que pasado por su siempre singular filtro… ¿new age? ¿O simplemente inclasificable?