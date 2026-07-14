The Rolling Stones / Foreign Tongues

Esto sí que no me lo esperaba. A la sorpresa de que los Stones hayan sacado disco nuevo sólo 3 años después de ‘Hackney Diamonds’ (recordemos que fue su primera colección de composiciones nuevas en casi 20) se suma una sorpresa aún mayor, impensable en aquel momento. Porque como escribimos entonces el álbum tenía algunos chispazos interesantes pero escasa inspiración compositiva, y estaba “coronado” por una ultraprocesada producción de Andrew Watt que desvirtuaba el único valor no devaluado de la banda en siete décadas: su sonido natural, crudo y grasiento.

Flash-forward a 2026: Andrew Watt de nuevo a los mandos y parte del nuevo repertorio proveniente de descartes del anterior LP. No suena muy prometedor, ¿verdad? Pues de ahí mi asombro: este es el disco de los Rolling Stones más satisfactorio desde ‘Emotional Rescue’ o ‘Tattoo You’. O lo que es lo mismo, lo mejor que han hecho en 45 años.

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Sólo ellos pueden saber qué ha cambiado, así que no le vamos a dar muchas vueltas a las causas de este súbito retorno de la inspiración. Mick Jagger ha declarado que esta vez se esmeraron en llevar canciones acabadas, en vez de pegarse semanas acabando temas a medio hacer en el estudio (lo cual seguro que ayudó) y Keith Richards dijo que durante las sesiones de ‘Hackney Diamonds’ tenían tanto material que él siempre pensó en un disco doble, o en dos discos (así que quizá se guardaron astutamente lo mejor para el final).

Sea como fuere, a nivel sónico también hay buenas noticias: la producción de Andrew Watt sólo agua la fiesta mínimamente en esta ocasión. Se mantiene esa compresión de mal gusto que sigue diciendo “todavía no he entendido que en el sonido de este grupo las sutilezas dinámicas y el espacio entre instrumentos son fundamentales”, pero más moderadamente: por lo menos esta vez ya no suenan a Bon Jovi o Aerosmith. Y el dedo de Watt ha estado más cauto con los criminales plugins en las pistas vocales de Jagger esta vez. Quizá su trabajo en el último disco de Paul McCartney –en el que observó mucho más que intervino– influyó para bien.

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El resultado es, por lo tanto, un disco de canciones inspiradas casi hasta el mismo final, con varios momentos deslumbrantes y emocionantes, y en el que la banda consigue sonar casi natural. Algo que se aprecia desde el mismísimo comienzo, con una andanada de cuatro temas excelentes: el barrelhouse blues de ‘Rough and Twisted’ y el rock stoniano de ‘In the Stars’ consiguen la difícil hazaña de incorporar muy buenos estribillos pop –mejores que cualquiera del disco anterior– sin aparente esfuerzo. Y el soul con falsete de ‘Jealous Lover’ es la canción romántica para post-adolescentes octogenarios que no sabíamos que necesitábamos este verano, llena de melodías brillantes y reproches a amantes posesivxs (“Hands off, jealous lover / Please let me be”).

En cuanto a ‘Mr Charm’, su extraña mezcla de partes recitado-rapeadas y rock and roll de toda la vida inauditamente funciona (y si milagrosamente hay una gira, exigimos versión en directo con la interpolación de ‘Mr Vain’ que está pidiendo a gritos). Incluso la críptica letra causa intriga, con su combinación de insultos a Elon Musk y una breve semblanza de los placeres cotidianos de la edad avanzada (“Who would you really trust? Is it Boeing, is it NASA, is it mad mogul Mr. Musk? (…) / Now I’m older, I would like to ask you if tonight / We could stay at home, you see, I’m really quite polite / I would make you cocktails, pour you wine, you’re obviously so erudite”).

Conforme se despliega el resto del tracklist se constata felizmente otra evidencia, tan echada de menos en buena parte de ‘Hackney Diamonds’: las guitarras están en el sitio que merecen, perfectamente distinguibles cada una en su canal (Keith en el izquierdo, Ron el derecho), y Jagger suena natural, disfrutando y hasta eufórico (como en el brillante estribillo de ‘Divine Intervention’).

Lo que conceptualmente llamaríamos “cara A” (en realidad, el LP nº 1 en la versión vinilo) concluye con una de las mejores canciones de ‘Foreign Tongues’, una balada country titulada ‘Ringing Hollow’. Inicialmente parece ir dirigida a una mujer (“estuve locamente enamorado de ti, antes incluso de que nos conociéramos / Vi todas tus películas, conduje por tu carretera / me gasté todo mi dinero metiendo monedas de veinticinco centavos en tu vieja máquina de discos”) pero posteriormente queda claro que esa ‘Lady Liberty’ no es otra que la Estatua de la Libertad, y que la canción es un lamento por el estado actual de los EE.UU., con alusiones al populismo fascista (“Siempre hay algún sinvergüenza / que intenta azuzar a la multitud”), la crisis de los opiáceos y otras drogas (“pasa el fentanilo, pasa la coca”) y en general la pérdida de libertades (“Lady Liberty no se ve tan guapa con su toga rasgada”).

La segunda mitad comienza fuerte con otro potencial nuevo clásico de

los Stones, ‘Never Wanna Lose You’, que combina sapientísimamente los típicos riffs sleazy de Keith Richards y música disco. No es la primera vez que lo hacen, pero sí la primera en décadas, y suena fresca y con un groove irresistible. Y, una vez más, melodía completamente memorable, a la altura de muchos de sus hits clásicos. Mención especial a los pianos eléctricos de Steve Winwood (quien también llena el disco entero de fabulosos órganos Hammond), y no tanto a la inaudible voz de Robert Smith en los coros, que –al igual que su guitarra en ‘Divine Intervention’– queda completamente enterrada en la mezcla. No así el sinte con sonido de cuerdas que también grabó: se oye un poquito en los primeros 10 segundos de la canción. Menos es nada.

‘Hit Me In The Head’ desciende a una simplicidad rock casi troglodítica en lo que se comenta que fue la última sesión grabada por el batería Charlie Watts antes de su muerte. A su favor, la duración de menos de tres minutos. Lo cual dice mucho en un disco en el que casi todas las canciones podrían haber durado minuto y medio menos perfectamente, evitando así la temible duración de más de una hora para 14 canciones. Es sin duda la pega principal de este ‘Foreign Tongues’.

Pero de alguna manera los Stones consiguen ir distrayéndonos con «hat tricks» como el de la inesperadísima versión de ‘I’m No Good’ de Amy Winehouse, que sobre el papel puede sonar a malísima idea pero que adaptan admirablemente, con el groove adecuado, con Mick no cortándose en cantar muy Amy, y con los vientos de la original replicados con su legendaria armónica distorsionada. Simplemente funciona.

Tras la prescriptiva balada cantada por Keith (‘Some of Us’), con bonita melodía, letra funcional (“All we need’s a little loving (…) You know that we can’t get everything”) y bellos arreglos de guitarra pedal steel de Ronnie Wood, llega otro momento estupendo, que es ‘Covered in You’. Comenzando directo a la yugular con ese estribillo melancólico, muy pop, y después unas estrofas de excelente rifferío Ron-Keith, contiene además unas brillantísimas líneas de bajo de Paul McCartney, que Jagger ha descrito como “punk” pero que para mí son más bien Macca divirtiéndose tocando al inconfundible estilo de Bill Wyman, el bajista original de los Stones. Sobre ese fondo, Mick protesta con pico de oro alternando entre una persona que le obsesiona (“You’re the coat I can’t take off, I’m aware of your affairs”) y los agentes de la política internacional (“I wake up sick and tired of all these autocrats / they seem to be breeding like a swarm of dirty rats”).

Para cuando llega el tramo final con ‘Side Effects’ la fatiga es evidente, pero la canción es también melódicamente indiscutible. ¿Dónde habían estado las musas todo este tiempo? Quizá Jagger simplemente acertó exigiendo ir a grabar con la tarea hecha, y era tan sencillo como eso. Con todo, ‘Back in Your Life’ sobra claramente. 6 minutos de canción a estas alturas del disco es una puñalada trapera, especialmente con una balada que redunda sin nada interesante que decir, ni siquiera melódicamente. Y contentémonos con que acaba con un fade-out, porque el solo final de guitarra original de Ron Wood duraba ¡9 minutos! En definitiva, una canción que se podría haber sustituido perfectamente por ‘Bad Luck Hideaway’ (relegada a bonus track de la versión en descarga digital, un dúo entre Mick y Keith manifiestamente más interesante).

Pero los Stones consiguen arreglarlo con el brillante final. Al igual que en ‘Hackney Diamonds’, terminar con una versión “roots” es una manera excelente de rubricar un disco, y en esta ocasión la idea de hacer el ‘Sweet Delilah’ de Chuck Berry pero retrasada un par de décadas -como si la tocase Big Bill Broonzy al estilo acústico rural- es un acierto absoluto.

Una reflexión final ahora que se cumplen diez años del “annus horribilis” en el que se nos murieron de repente Prince, David Bowie, Leonard Cohen y George Michael: apreciemos la suerte de estar viviendo nuevos y buenos álbumes de artistas como los Rolling Stones, Madonna o Paul McCartney porque… ¿quién nos dice que no serán los últimos?