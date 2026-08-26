Jorja Smith / What Are the Odds

Jorja Smith ha pasado parte de su discografía buscándose a sí misma, en algún punto medio entre el soul y el R&B más pretéritos y los beats dance de las últimas tres décadas en el Reino Unido. Su último disco hasta ahora, ‘falling or flying‘, incluso se dividía deliberadamente en dos partes para expresar esa dicotomía. El tercero, ‘What Are the Odds’, se decanta al fin por la pista de baile, aunque con resultados desiguales.

La cantante inglesa se ha inspirado en este caso casi en exclusiva en el drum&bass, el UK garage y la música house, con algún guiño afrobeat y trip hop, ritmos a los que están más que acostumbrados en las emisoras y playlists británicas. Todo es tan Londres, que hay un tema sobre Londres con sample e intervención de Devlin llamado ‘This City’.

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El problema de ‘What Are the Odds’ es que llega en un momento en que la escena está hace rato saturada de esos ritmos. Co-productores como P2J no logran darle una vuelta de tuerca a estos géneros, haciendo que el álbum incluso suene algo monótono y plano en su desarrollo, mientras presenta composiciones como ‘Pretend’ y ‘The Way It Was’. Sobre todo porque además, lejos de acercarte a la pista, a veces las canciones suenan demasiado tristes como para levantarte de un sofá.

Es cierto que ‘For Life’, de aires trip hop, está dedicada a una amistad que atraviesa una adicción; que el disco busca su profundidad al hablar de cuestiones como vivir la vida propia a través de la fama (‘What Are the Odds’) o la búsqueda de una misma en nuestro yo del pasado (‘Young Heart’). Pero nunca llega a narrar un drama de tal calibre que justifique que casi todo suene tan apenado.

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En este caso, y dado que el disco lo que parecía buscar era sumergirse en algún tipo de club, son los temas más alegres y positivos los que mejor funcionan. Porque esos sí logran sus objetivos con creces. ‘Dancing‘, que además supera esa sensación de monotonía añadiendo una suave línea de guitarra, hace honor a su nombre con una irresistible sucesión de «lalalás». «The music feels like la-la, la-la / Makes us move like la-la, la-la» es exactamente el estribillo que queríamos de un disco de estas características.

Muy similar es el efecto en la romántica y rítmica ‘Make It Your Home’, como también funciona el dúo sensual junto a ‘Wizkid’ titulado ‘Alive’ o la melodía de ‘I Lied, You Lied’. Aunque la otra gran ganadora de esta «apuesta» por el hedonismo de Jorja Smith es la trepidante ‘What’s Done Is Done‘. Un temazo de UK garage, urgente, desafiante, escrito junto a Maverick Sabre con el propósito de dejar atrás a toda esa gente que solo sabe incordiarnos. ¡Así, sí!