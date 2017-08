Sony anunciaba esta semana el regreso de Shakira con una canción junto a Carlos Vives (el tema aparece en el canal de Youtube de él, no en el de ella). Se llama ‘La bicicleta’ y es una vuelta a las raíces latinas tras los discretos resultados obtenidos por el primer single del último álbum de Shakira, el ya olvidadísimo ‘Can’t Remember To Forget You‘ junto a Rihanna.

‘La bicicleta’ es una desprejuiciada canción de amor (“Yo te quiero así y me gustas porque eres diferente / A mí manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados”) con un punto divertidillo que, tras mencionar las ciudades clave en la vida de Shakira, Barranquilla y Barcelona, incorpora definitivamente el humor con una cita a su propio marido, Piqué, que tras haber ganado la liga con el Barça seguro que no está viviendo su mejor fin de semana tras la victoria del Real Madrid en la Champions. Quizá le anime ese “que sí a Pique algún día le muestras el Tayrona / después no querrá irse pa’ Barcelona”.

El tema se plantea abiertamente como un “vallenato desesperado” en una parte de la letra, y la pregunta es si esa “desesperación” no es la de conquistar el título de “canción del verano” en España. No hay más que ver cómo está agarrado al top 1 en nuestro país ahora mismo Enrique Iglesias con otra canción reggaetón, ‘Duele el corazón’, para atar cabos.

Os dejamos con unas declaraciones sobre la canción y con una foto que no hemos sacado de la basura sino del mailing de Sony. “Siempre quise escribir, producir y grabar una canción con Shakira para que juntos pudiéramos mostrar nuestra Colombia para el mundo”, afirma Vives. “Ella ha llevado la música de nuestro país a alturas inimaginables y finalmente poder colaborar con ella es una realización muy importante”, concluía.

Shakira ha dicho: “Esta es una canción que nos representa muy bien a los dos, es un vallenato, reggaetón. Y él es el rey del vallenato… para mí es uno de los artistas más impresionantes que ha dado Colombia. Siempre lo he admirado, su estilo de composición, su carisma, su compromiso con el país, su talento artístico. Me siento muy honrada que me haya invitado a participar en este proyecto. La verdad que he sido muy feliz, esta canción es un homenaje a nuestra tierra en muchos sentidos, la van a disfrutar”.

El video de ‘La Bicicleta’ fue grabado en Santa Marta y Barranquilla bajo la dirección del aclamado cineasta y fotógrafo Jaume De Laiguana y se estrenará próximamente.